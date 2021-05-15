Londra'da Filistin'e destek eylemi

39'u çocuk 139 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılara imza atan İsrail ordusu, İngiltere’nin başkenti Londra’da protesto edildi. Halk, “Terörist İsrail” sloganları ile yürüdü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatmış, gözü dönen güvenlik güçleri onlarca Filistinliyi katletti.

Ramazan ayında gerçekleşen saldırıların ardı arkası kesilmedi ve 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk 139 Filistinli hayatını kaybetti, yaralı sayısı 950'ye yükseldi.

TÜRKİYE, DESTEKTE ÖNCÜ OLDU

Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları dünya devletleri adeta görmezden geldi…

Türkiye saldırının gerçekleştiği ilk günden bu yana yardım çağrılarında bulundu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devlet liderleriyle görüştü.

Tüm bunlar yaşanırken, Türkiye’nin dört bir yanından Filistin için destek sesleri yükseldi.

İNGİLTERE’NİN BAŞKENTİ LONDRA’DA FİLİSTİN EYLEMİ

Dünden bu yana ise bazı ülkeler Filistin için sokağa çıktı. Onlardan biri de İngiltere oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin’e yönelik saldırılar protesto edildi.

Binlerce protestocu, yerel saatle 12.00'de (TSİ 14.00) Hyde Park'ta toplanarak İsrail Büyükelçiliği'ne yürüdü.

“TERÖRİST İSRAİL”

"Terörist İsrail" ve "Etnik temizliğe son verin" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Saldırıların durdurulmasını, Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılmasını ve işgale son verilmesini talep eden göstericiler, hükümetten de İsrail'e verdiği desteği kesmesini istedi.

TÜRK BAYRAKLARI DA VAR

Filistin bayraklarının yanı sıra Türk bayraklarının da taşındığı gösterinin, akşam saatlerine kadar süreceği öğrenildi.