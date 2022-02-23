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    Londra'da toplu taşımada maske zorunluluğu kaldırılıyor

    'Transport for London', Londra'nın ulaşım ağını kullanan yolcular için maske zorunluluğunun 24 Şubat'tan itibaren kaldırılacağını ama maske takmanın şiddetle tavsiye edileceğini açıkladı.
    • REUTERS
    • 23.02.2022 - 15:39
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 15:42
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    Londra'da toplu taşımada maske zorunluluğu kaldırılıyor

    İngiltere'nin Başbakanı Boris Johnson, parlamentoda yaptığı açıklamada, 27 Ocak'tan itibaren maske zorunluluğunun ve aşı pasaportu kullanımının sona ereceğini belirtmişti.

    Boris Johnson'ın bu kararı uygulamaya konuldu.

    Koronavirüs kısıtlamalarını kaldırma ve virüsle mücadelede bireysel sorumluluğa güvenme kararı alan Londra'nın ulaşım ağı 'Transport for London' tarafından maske zorunluluğunun kaldırılması hakkında açıklama yapıldı.

    TOPLU TAŞIMADA MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK

    'Transport for London' tarafından yapılan açıklamada, "24 Şubat'tan itibaren yüz kaplaması giymek artık bir taşıma koşulu olmayacak, ancak mümkünse müşterilerin ve personelin bunları giymeleri şiddetle tavsiye edilecek." ifadeleri kullanıldı.

    Londra da toplu taşımada maske zorunluluğu kaldırılıyor #1

    Londra da toplu taşımada maske zorunluluğu kaldırılıyor #2


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