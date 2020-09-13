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Londra’dan Türkiye’ye gelen uçakta ırkçılık kavgası

Londra’dan Türkiye’ye gelen uçakta ırkçılık kavgası

Türkiye’ye gelen bir uçakta Afrika kökenli siyahi bir kadın ve İngiliz bir erkek arasında ‘ırkçılık tartışması’ çıktı. Siyahi kadın yolcu, İngiliz yolcu tarafından yumruklu saldırıya uğradı.