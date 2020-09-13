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    Londra’dan Türkiye’ye gelen uçakta ırkçılık kavgası

    Türkiye’ye gelen bir uçakta Afrika kökenli siyahi bir kadın ve İngiliz bir erkek arasında ‘ırkçılık tartışması’ çıktı. Siyahi kadın yolcu, İngiliz yolcu tarafından yumruklu saldırıya uğradı.
    • DHA
    • 13.09.2020 - 11:59
    • Güncelleme : 13.09.2020 - 11:59
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    Londra’dan Türkiye’ye gelen uçakta ırkçılık kavgası

    İngiltere’nin başkenti Londra Gatwick Havalimanı’ndan Antalya’ya gelen İngiliz havayolu şirketine ait bir uçakta, ırkçılık tartışması çıktı.

    İngiliz bir adamın siyahi bir kadına yumrukla saldırdığı anlar görüntülendi.

    YUMRUKLA SALDIRDI

    Görüntülerde siyahi kadının, “Ben Afrikalıyım. Halkım hakkında hiçbir şey söyleme.” ifadelerini kullanmasının ardından adamın ön koltuğa yönelerek kadın yolcuya doğru yumrukla saldırdığı anlar yer aldı.

    Londra’dan Türkiye’ye gelen uçakta ırkçılık kavgası ViDEO

    POLİS GÖZALTINA ALDI

    İngiliz basını saldırgan yolcunun Antalya Havalimanı’nda Türk polisi tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

    Londra’dan Türkiye’ye gelen uçakta ırkçılık kavgası #1

    Londra’dan Türkiye’ye gelen uçakta ırkçılık kavgası #2

    Londra’dan Türkiye’ye gelen uçakta ırkçılık kavgası #3

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