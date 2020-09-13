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- Londra’dan Türkiye’ye gelen uçakta ırkçılık kavgası
Londra’dan Türkiye’ye gelen uçakta ırkçılık kavgası
Türkiye’ye gelen bir uçakta Afrika kökenli siyahi bir kadın ve İngiliz bir erkek arasında ‘ırkçılık tartışması’ çıktı. Siyahi kadın yolcu, İngiliz yolcu tarafından yumruklu saldırıya uğradı.
- DHA
- 13.09.2020 - 11:59
- Güncelleme : 13.09.2020 - 11:59
İngiltere’nin başkenti Londra Gatwick Havalimanı’ndan Antalya’ya gelen İngiliz havayolu şirketine ait bir uçakta, ırkçılık tartışması çıktı.
İngiliz bir adamın siyahi bir kadına yumrukla saldırdığı anlar görüntülendi.
YUMRUKLA SALDIRDI
Görüntülerde siyahi kadının, “Ben Afrikalıyım. Halkım hakkında hiçbir şey söyleme.” ifadelerini kullanmasının ardından adamın ön koltuğa yönelerek kadın yolcuya doğru yumrukla saldırdığı anlar yer aldı.
Londra’dan Türkiye’ye gelen uçakta ırkçılık kavgası ViDEO
POLİS GÖZALTINA ALDI
İngiliz basını saldırgan yolcunun Antalya Havalimanı’nda Türk polisi tarafından gözaltına alındığını açıkladı.