Loopring Coin nedir? Loopring Coin (LRC) hakkında merak edilenler..

Loopring Coin (LRC), Paribu'da listelenmesinin ardından gündeme geldi. Kripto para yatırımı yapan vatandaşlar, Loopring Coin nedir? sorusuna yanıt arıyor İşte Loopring Coin (LRC) hakkında bilgiler..

Yerli kripto para platformlarında yeni coin listelenmesine devam ediyor.

Kripto para alım satım platformu Paribu, son 48 saatte ikinci yeni coini listeledi. İlk olarak Reef Coin listelenirken bu sabah itibarıyla Loopring (LRC) Coin'in alım satım işlemlerine başlandı.

Bunun üzerine kripto paralarla ilgilenen vatandaşlar, ''Loopring (LRC) Coin nedir, sahibi kim ve geleceği nasıl bir Coin?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

12 Mayıs sabahı Paribu listesine eklenen Loopring (LRC) Coin, 7.140 TL'den işlem görürken listeye giriş sonrasında yüzde 12.7 oranında artış gösterdi.

Peki Loopring Coin nedir, kurucusu kim, kaç TL? İşte Loopring Coin (LRC) hakkında merak edilenler...

LOOPRİNG COİN NEDİR?

Loopring Coin (LRC), merkeziyetsiz kripto borsalarının geliştirilmesi için tasarlanmış açık bir protokol olan Loopring’in Ethereum tabanlı kripto para birimidir.

2020 yılında kripto para piyasasının tamamının ortalama günlük ticaret hacmi, yaklaşık 50-200 milyon dolar aralığında dalgalandı. Bu ticaretin çoğu, kullanıcı fonlarını depolayan ve alım satım siparişlerinin dengesini sağlayan özel şirketler tarafından işletilen çevrim içi platformlar olan merkezi kripto para borsalarında gerçekleşti.

Bu tip platformların hepsinde yaygın olan birkaç dezavantaj bulunması nedeniyle bu dezavantajları azaltmak için yeni (merkeziyetsiz) bir borsa tipi ortaya çıktı.

Loopring, merkezi emir eşleme ile merkeziyetsiz blockchain üstü işlem anlaşmasını, hem merkezi hem de merkeziyetsiz borsaların en iyi yönlerini alarak melez bir üründe birleştirmeyi amaçlamaktadır.

LRC tokenleri, Ağustos 2017 tarihindeki ilk token arzında (ICO) halka açık hale geldi. Loopring protokolü ise Ethereum mainnet üzerinde ilk olarak Aralık 2019’da konuşlandı.

LOOPRİNG'İN KURUCUSU KİM?

Loopring protokolünün gelişimini yöneten Loopring Foundation’ın kurucusu ve güncel CEO’su bir yazılım mühendisi ve girişimci olan Şangay, Çin merkezli Daniel Wang’dir.

Wang’in, Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden bilgisayar bilimi alanından diploması vardır ve aynı alanda Arizona Eyalet Üniversitesi'nde lisansüstü eğitim almıştır.

Wang, Loopring’de çalışmaya başlamadan önce tıbbi cihaz üreticisi Boston Scientific’de baş yazılım mühendisliği, Çinli e-ticaret devi JD.com’da mühendislik, araştırma, öneri ve reklam sistemi kıdemli yöneticiliği, Google’da ise baş teknoloji danışmanlığı ve kıdemli yazılım mühendisliği yaptı.

Wang, Yunrang (Beijing) Information Technology Ltd ve kripto para hizmetleri şirketi Coinport Technology Ltd. gibi birkaç şirketin de kurucu ortağı konumundadır.

PİYASADA KAÇ LOOPRİNG COİN VAR?

LRC tokenlerinin çıkarılışı, Loopring protokolünü oluşturan akıllı sözleşmeler tarafından yönetilmektedir.

LRC kazanmanın ana yolu, dairesel madenciliktir. Loopring ağının likiditesini artırmak için siparişler, iki kripto para biriminin çifti olarak eşlenmiyor. Bunun yerine protokol, 16 kadar farklı kripto para birimi siparişini, sipariş halkası isimli dairesel bir takasta karıştırıyor ve eşleştiriyor.

Loopring ağındaki düğümler (node), siparişleri halkalar üzerinden birleştirdikleri, açık emir defterleri ile ticaret geçmişinin devamlılığını korudukları ve bazı durumlarda siparişleri, diğer işlemlerle eşleştirmek üzere yayımladıkları için LRC token ile ödüllendirilir.

LOOPRİNG COİN NEDEN FARKLI?

Loopring'in arkasındaki ana fikir, merkezi ve merkeziyetsiz kripto para borsalarının özelliklerini, eşsiz avantajlarının keyfini çıkaracak ve verimsizliklerini ortadan kaldıracak bir protokolde birleştirmektir.

Merkezi borsalar, güncel olarak kripto ticaret servislerinin ana işlem kanalıdır. Oldukça popüler ve kullanışlı olsa da merkezi borsaları kullanmanın birkaç riskibulunuyor ve bu risklerin başında emanete dayalı doğası geliyor.

Bu borsalar, kullanıcıların fonlarını yatırma ve çekme süreçleri arasında tuttukları için bu fonlar, potansiyel siber saldırılar, borsa içindeki kötü niyetli kişiler veya düzenleyici müdahaleler nedeniyle kısmen veya tamamen kaybedilme riski altına giriyor.

Merkezi borsaların başka bir büyük problemi de şeffaflık eksikliği olarak öne çıkıyor. Alım satım işlemlerinin blockchain üzerinde gerçekleşmemesi, onun yerine borsanın iç kayıtlarında depolanması, borsa tarafından fiyat manipülasyonlarını mümkün kılıyor ve emanet sırasında kullanıcı fonlarını izinsiz amaçlarda kullanabilmesine açık kapı bırakıyor.

Bu sorunları ortadan kaldırmak için son yıllarda yeni bir ticaret servis türü olan merkeziyetsiz kripto borsası (DEX) ortaya çıktı. Kullanıcı fonlarını emanet kasada tutmak ve işlemleri sistem içinde gerçekleştirmek yerine, merkeziyetsiz borsalar alım ve satım siparişlerinin birbirlerine doğrudan bağlanmalarına ve açık blockchain ağı üzerinde takasların gerçekleşmesine yardımcı oluyor.

Merkeziyetsiz borsalar, emanet ve şeffaflık risklerini ortadan kaldırırken, sistemin temelini oluşturan blockchain ağlarının sınırlı işlem kapasiteleri ve parçalanmış likiditeden kaynaklanan (merkezi alternatifleri ile karşılaştırıldığında) daha düşük verimlilik gibi kendi dezavantajlarını da getiriyor.

Loopring protokolü, yenilikçi melez çözümler ile merkeziyetsiz borsaların dezavantajlarını azaltıp veya ortadan kaldırırken avantajlarını tutmaya çalışıyor. Siparişleri, merkezi bir şekilde yönetirken takasları blockchain üzerinde gerçekleştiren ve birebir ticaret çiftleri yerine 16 kadar siparişi dairesel takaslarda birleştiren Loopring, DEX'in likiditesini artırmakla birlikte emir işlemlerinin verimini yükseltmeyi umuyor.

LOOPRİNG COİN NEREDEN ALINIR?

Paribu dışında Binance, Huobi Global, OKEx, FTX, ve CoinTiger gibi kripto para borsalarından Loopring Coin alım satım yapılabilmektedir.