Los Angeles yangınlarına müdahale sürüyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

AA

Los Angeles ve çevresinde günlerdir devam eden orman yangınlarını kontrol altına almaya yönelik çalışmalar, aralıksız devam ediyor.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgedeki sağlık yetkilileri, yangınlar nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

California Ormancılık ve Yangından Koruma Dairesinin verilerine göre, yaklaşık 400 dönümlük bir alanı etkileyen Lidia yangınının yüzde 98'i, yaklaşık 770 dönümlük alanı etkileyen Hurst yangınının yüzde 70'i, yaklaşık 1050 dönümlük alanı kül eden Kenneth yangınının ise yüzde 50'si kontrol altına alındı.

Buna rağmen, yaklaşık 14 bin dönümlük alanı etkileyen Eaton yangınının yüzde 3'ü, yaklaşık 21 bin 600 dönümlük alanı kül eden Palisades yangınının ise sadece yüzde 8'inin kontrol altına alınabildiği aktarıldı.

RÜZGARIN GÜÇLENMESİYLE ALEVLERİN YAYILMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Yerel medyada yer alan haberlere göre, yetkililer, gece rüzgarın hızının saatte 30 ila 45 kilometre artmasının beklendiği uyarısında bulundu.

Son 24 saatte rüzgarın hız kesmesiyle, kentin farklı bölgelerinde devam eden yangınların kontrol altına alınmasında küçük ilerlemeler olsa da güçlü rüzgarların bu geceden itibaren söndürme çalışmalarını zorlaştıracağı öngörülüyor.

Los Angeles'ta bir sonraki güçlü rüzgar dalgasının da 13 ila 15 Ocak'ta saatte 75 ila 85 kilometre hızda olması bekleniyor.

Yangınlardaki görünüm, kuru ve sert rüzgarların alevleri körüklemesiyle California'nın güneyinin büyük kısmı için "kritik" seviyesine dönerken, Los Angeles bölgesinin çoğu yeri için de "güçlü rüzgar" uyarıları yapıldı.

Yetkililer, Los Angeles'ta afetten en çok etkilenen bölgelerden Palisades'te şu ana kadar yangının sadece yüzde 11'inin, Eaton'da ise yüzde 15'inin kontrol altına alınabildiğini ifade etti.

YENİ TAHLİYE EMİRLERİ VERİLDİ

Bölgede süren 6 yangının en büyüğü Palisades yangını doğuya doğru kaydı ve Brentwood yerleşkesinin çoğunda ve Encino'nun bir kısmında yeni tahliye emirlerine neden oldu.

Los Angeles County Sözcüsü Jesus Ruiz, yangının hızla büyüdüğünü ve yoğun nüfuslu bir bölgeye doğru ilerlediğini belirterek, yeniden alevlenmenin önemli bir gelişme olduğunu ve durumdan endişe duyduklarını dile getirdi.

Ayrıca Los Angeles'ın tamamında dumanların hava kalitesinin önemli ölçüde düşmesine yol açtığı ve yangınlar yatışana kadar kayda değer iyileşme beklenmediği bildirildi.

YANGINLAR İÇİN SORUŞTURMA GÖREV GÜCÜ KURULDU

Öte yandan, Los Angeles Polis Departmanı Şefi Jim McDonnell, yaptığı açıklamada, orman yangınlarını soruşturmak için yeni bir "görev gücü" oluşturulduğunu duyurdu.

McDonell, görev gücünün liderliğini Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosunun (ATF) yapacağını, ayrıca kolluk kuvvetlerinin orman yangınlarından etkilenen bölgelerde güvenlik için devriye gezmeye devam ettiğini belirtti.

İLGİLİ HABER Paris Hilton, Los Angeles yangınlarında küle dönen evini gösterdi

Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda şu ana kadar 11 kişi hayatını kaybetmiş, 37 bin dönümden fazla alan kül olmuştu.

Yangınlarda 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.

HÜKÜMETİN YANGINLARA YÖNELİK DESTEKLERİ

Beyaz Saray'dan yangınlara yönelik yapılan açıklamada, su kovalı 10 donanma helikopterinin San Diego bölgesinden yola çıktığı ve bir yangın söndürme uçağının daha yolda olduğu belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, şu anda 5 büyük yangın söndürme uçağının ve 20'den fazla federal helikopterin çalışmalara destek verdiğini vurguladı.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada ise, yangın söndürme çalışmalarına destek olması için 500 personelin daha görevlendirildiği bildirildi.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, bu sayının 200 emniyet görevlisi, bölgedeki yanıcı malzemelerin azaltılması için 14 ekibi ve 10 helikopter ekibini içerdiğini belirterek, 24 saat içerisinde yangın söndürme çalışmalarına katılacak personel sayısının artmasını beklediklerini vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden, yangınlardan etkilenenlerin acil ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için tek seferlik 750 dolarlık ödeme yapılacağını duyurdu.

TAHLİYE EDİLENLER, UZUN SÜREN DENETİMLERDEN ŞİKAYETÇİ

Yangınlar nedeniyle tahliye edilen evlerini kontrol etmek ve eşyalarını almak isteyen Pacific Palisades semti sakinleri, yaşadıkları zorlukları AA muhabirine anlattı.

Hırsızlıkların önüne geçmek için evini kontrol etmek isteyen vatandaşlara, polis memurlarının eşlik etmesi yaklaşık 45 dakika sürerken, semt sakinleri polisin bölgede evi olan ünlülere ayrımcılık yaptığı iddiasında da bulundu.

Semt sakinlerinden Yolanda Bergman, bölgeden uzaklaşabilmek için arabasını alması gerektiğini ve bu nedenle uzun kuyrukta beklediğini belirterek, "Ne var biliyor musunuz? Biz de insanız. Hepimiz sırada bekliyoruz. Ama Hollywood ünlülerinin gözünüzün önünde kolayca evlerine girmelerine izin vermeleri korkunç bir şey." ifadelerini kullandı.

Kenneth Benedetto da "Kimliğimizi alabilirler. Yağmalama yapmıyoruz. Sadece evimize gidip, ne kaldığına bakmak istiyoruz. Bu kadar zor olmamalı. Tek beklediğimiz bu." diye konuştu.

Pacific Palisades semtinin Lee Opolinski bölgesinin çok kötü durumda olduğuna dikkati çeken Benedetto, polisin genel olarak bilgi sahibi olmadığını ve hiçbir şey yapmadan beklediklerini söyledi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve çok sayıda özel mülke de zarar vererek, geride birçok enkaz bırakan yangına, havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.

İlerleyen günlerde sert rüzgarların yeniden başlayacağının bildirilmesi üzerine itfaiye yetkilileri, kentin 5 noktasında devam eden yangınları kontrol altına almak için büyük çaba sarf ediyor.

CALİFORNİA VALİSİ, SU SIKINTISINA İLİŞKİN SORUŞTURMA TALEP ETTİ

Newsom, sosyal medya platformu X üzerinde yaptığı paylaşımda, yangın musluklarındaki aksaklık ve su tedarik sorunu gibi sıkıntılara dair açıklamada bulundu.

Bu ve benzeri sorunların bir daha yaşanmaması gerektiğine dikkati çeken Newsom, yangınlarla mücadele etmek için her türlü kaynağa sahip olunduğundan emin olmak için cevaplara, dolayısıyla soruşturma yürütülmesine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Newsom, yangınların söndürülmesi esnasında oluşan yangın musluklarındaki su basınç eksikliği ve Santa Ynez Rezervuarından su tedarik edilememesi gibi sorunlara ilişkin bağımsız soruşturma talep ettiğini açıkladı.

Eyaletin su ve itfaiye yetkililerini, yangınlar sırasında belediye su sistemlerindeki su kaynağı ve su basıncı kaybının nedenlerini inceleyen bir rapor hazırlamaya yönlendirdiğini belirten Newsom, raporda gelecekte böyle bir sorunla karşılaşmamak için alınması gereken önlemlerin de yer alacağını bildirdi.

Newsom, Los Angeles Su ve Elektrik Departmanı ile Los Angeles kenti yetkililerinden, acil durumlar için mevcut su tedarikini sağlamak üzere hazırlık ve müdahale prosedürlerini inceleyen kapsamlı bir inceleme hazırlamalarını ve su basıncı kaybın ile su kaynaklarının kullanılamamasının nedenlerini belgelemelerini talep etti.

İLGİLİ HABER Los Angeles yangınını söndürme çalışmaları sürüyor: 166 bin kişiye tahliye uyarısı

NE OLMUŞTU?

Los Angeles Bölge Şerifi Robert Luna, yangından etkilenen Palisades ve Eaton bölgelerinde gece sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.

Luna, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin "kusurlu davranıştan" yargılanacağını, suçlu bulunmaları halinde ise 1000 dolar para ya da hapis cezasına çarptırılacağını belirtmişti.

Los Angeles Polis Departmanı Yardımcı Emniyet Amiri Dominic Choi de yangından etkilenen bölgelerde toplam 210 polisin kanun ve nizamı muhafaza etmek için görevlendirildiğini bildirmişti.

Los Angeles Bölge İtfaiye Amiri Anthony Maroney, dün yangın alanında "dron ihlali" tespit ettiklerine dikkati çekerek, "Yangın bölgesinde dron uçurmak sadece tehlikeli değil aynı zamanda yasa dışıdır." uyarısında bulunmuştu.

Federal güçlerin dron uçuşlarını takibe alacağını aktaran Maroney, bu bölgelerde dron uçurulmasının tüm hava operasyonlarının askıya alınması anlamına geldiğini ifade etmişti.

Yangınlarda, 10 binden fazla yapı hasar gördü ya da tamamen kullanılamaz hale gelmişti.