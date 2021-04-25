ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütlerinin Türk diplomatları ilk şehit ettikleri yer olan Los Angeles'ta açılan sergi yoğun ilgi gördü.

Sözde Ermeni Soykırımı iddialarına yönelik tüm dünyaya tarihi gerçekleri anlatma amacı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından ABD’de düzenlenen Şehit Diplomatlar Sergisi çok sayıda davetlinin katılımı ile açıldı.

ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütlerinin Türk diplomatları ilk şehit ettikleri yer olan Los Angeles'ta açılan sergi yoğun ilgi gördü.

Sergiye, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz, Azerbaycan Los Angeles Başkonsolosu Nesimi Agayev, Pakistan ve Suriye'den temsilciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

1973 ile 1984 arasındaki dönemde, Ermeni terör örgütlerinin tehditlerine ve saldırılarına rağmen görevlerinin başından ayrılmayan ve bu uğurda şehit olan Türk diplomatlar anıldı.

Los Angeles’ta Şehit Diplomatlar Sergisi açıldı ViDEO

“ONLARI HİÇBİR ZAMAN UNUTMUYORUZ”

Başkonsolos Oğuz, sergide yaptığı konuşmada 1973 yılında Los Angeles'ta başlayan Ermeni terör dalgasının ilerleyen yıllarda devam ettiğini, 30'dan fazla diplomat ile yakınını hedef aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Biz onları hiçbir zaman unutmuyoruz ancak böyle günlerde onlarını anısını yeniden yad ediyoruz."

“ÖFKE VE NEFRET ÇIKARMADIK AMA ONLARI UNUTMADIK”

Sadece Ermeni tarafının acılarını konuşan kesimlerin, şehit edilen Türk diplomatların hikayelerini özellikle dinlemesi gerektiğinin altını çizdi.

"Biz 1’inci Dünya Savaşı gibi zor dönemlerde vatandaşlarımızın katledilmesinden dolayı bir öfke ve nefret çıkarmadık ama onları da unutmadık." dedi.

“SİYASET MALZEMESİ YAPILMASI KABUL EDİLEMEZ”

Tarihte yaşanan acıların üçüncü ülkeler tarafından siyaset malzemesi yapılmasını kesinlikle kabul etmediklerini vurguladı.

Ayrıca, ABD Başkanı tarafından yapılan sözde Ermeni iddialarını soykırım olarak kabul eden açıklamaya atıfta bulunarak, bu tür kararların bugün de gelecekte de sorunlara neden olacağını kaydetti.

"TARİH BOYUNCA OMUZ OMUZA"

Azerbaycan Los Angeles Başkonsolosu Nesimi Agayev, konuşmasında Türkiye ile Azerbaycan'ın tarih boyunca her zaman omuz omuza olduğunu vurguladı.

Agayev, Ermeni terör örgütlerinin mezalimine karşı birlikteliğin altını çizdi.

NEW YORK’TA DA AÇILACAK

24 Nisan'da İstanbul'da da açılan 'Şehit Diplomatlar Sergisinin' ilerleyen haftalarda ABD'nin başkenti Washington'da ve New York'ta da açılmasının planlandığı belirten Başkonsolos Can, bu tür sergilerin hem Ermeni terör örgütlerinin hain eylemlerini Amerikan kamuoyuna yeniden hatırlatmak, hem de şehit diplomatlarımızın aziz hatıralarını yad etmek için çok önemli olduğunu ifade etti.

SALDIRILAR TARİH ŞERİDİ İLE GÖSTERİLİYOR

Söz konusu sergide, iyi yetişmiş devlet görevlilerini hedef alan sistematik terör saldırıları ve suikastlar tüm detaylarıyla anlatılırken, Ermeni teröristlerce gerçekleştirilen terör saldırıları ve suikastların ülke, şehir bazlı grafikler ve tarih şeridiyle gösterildiği panoların yer alıyor.

ŞEHİTLERİN FOTOĞRAFLARI VE HİKAYELERİ BULUNUYOR

Sergide, şehit edilen diplomatların yapay zeka teknolojileriyle yüksek çözünürlüklü hale getirilen fotoğrafları ve hikayelerine yer verilen özel görseller bulunuyor.

“ERMENİ TERÖRÜNÜ LANETLİYORUZ”

Ayrıca, Türkiye'nin 1915 olaylarını aydınlığa kavuşturmak ve gerçekleri ortaya koymak için yaptığı çalışmalara yer veriliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, serginin açılışına ilişkin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Ermeni terör örgütlerini lanetliyoruz!" ifadelerini kullanmıştı.

İLK SALDIRI 1973

Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ile Konsolos Bahadır Demir'in 1973'te Ermeni asıllı bir Amerikalı tarafından ABD'de şehit edilmesi, Türk diplomatlara karşı örgütlü biçimde yürütülen terörist saldırıların başlangıcı oldu.

77 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütleri tarafından 1970'ler ve sonrasında düzenlenen saldırılarda 31'i diplomatın yanı sıra onların aile mensupları olmak üzere 58 Türk vatandaşı şehit oldu. Toplamda 77 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.