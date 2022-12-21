Lozan Anlaşması 2023'te bitecek mi? Lozan'ın bitiş tarihi ve sonuçları

100 yıllık olduğu öne sürülen Lozan Anlaşması'nın bitiş tarihi ve sonrasına neler olacak merak ediliyor. Peki Lozan Anlaşması ne zaman bitecek? Lozan bitince ne olacak? Gözler 2023'te...

2023'e sayılı günler kala "Lozan Anlaşması" gündemde yerini aldı.

Lozan nedeniyle Türkiye'nin yerli kaynaklarını kullanamadığı iddiası dilden dile dolaşırken, gerçeklik payının olmadığının altı her seferinde çiziliyor.

Lozan'ın gizli maddelerinin olduğu ise siyaset ve tarihin sıkça tartışılan konuları arasında yer alıyor.

1923 yılında İsviçre'nin Lozan kentinde TBMM ve itilaf devletleri arasında imzalanan Lozan Anlaşması'nın 100 yıllık olduğu öne sürülüyor. 2023'te sonlanacak diye konuşulan Lozan bitince neler olacak merak konusu.

Peki Lozan Anlaşması ne zaman bitecek? Lozan bitince neler olacak? İşte detaylar...

Lozan Anlaşması 2023'te bitecek mi?

Lozan'ın 2023 yılında yürürlükten kalkacağı konusunda bir çok söylentide mevcuttur. Antlaşma metni incelendiğinde; herhangi bir süre içeren bulgusuna rastlanmadığı ve buna ilişkin hiçbir düzenleme bulunmadığı görülmüştür.

Lozan'ın gizli maddeleri var mı?

Lozan Antlaşması, Türkiye’nin bor ve petrol başta olmak üzere yer altı zenginliklerinin çıkarılmasını engelleyen herhangi bir madde veya düzenleme içermediği gibi belli bir süre tanımlaması da bulunmamaktadır.

Lozan Antlaşması’nın, gizli maddelerinin olduğu ve 100 yıl süresinin olduğu tartışılan söylentilerden biridir.

Süresiz bir anlaşma olan Lozan'ın bitişi ile neler olabileceği ilerleyen zaman içerisinde belli olacaktır.