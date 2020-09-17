Haberler

Gündem Haberleri

LPG'li araçlar AVM'lerin otoparkına girebilecek

LPG'li araçlar AVM'lerin otoparkına girebilecek

Muayeneleri yapılan, uygun olan LPG'li araçların AVM otoparklarına girebileceğini dile getiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Otopark şartlarını sağlayan AVM'leri ilan edeceğiz" dedi.