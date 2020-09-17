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    LPG'li araçlar AVM'lerin otoparkına girebilecek

    Muayeneleri yapılan, uygun olan LPG'li araçların AVM otoparklarına girebileceğini dile getiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Otopark şartlarını sağlayan AVM'leri ilan edeceğiz" dedi.
    • AA
    • 17.09.2020 - 12:33
    • Güncelleme : 17.09.2020 - 12:33
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    LPG'li araçlar AVM'lerin otoparkına girebilecek

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Kurum, LPG'li araç sahiplerine müjdeyi verdi.

    "AVM'LERİ İLAN EDECEĞİZ"

    Otopark Yönetmeliği'nde düzenleme ile muayeneleri yapılan, uygun olan LPG'li araçların AVM otoparklarına girebileceğini dile getiren Kurum, "LPG'li araçlar için otopark şartlarını sağlayan AVM'leri ilan edeceğiz. Otoparklar 'LPG'li araçlara uygundur' şekliyle belgelendirilecek." dedi.

    LPG li araçlar AVM lerin otoparkına girebilecek #1

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