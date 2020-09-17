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- LPG'li araçlar AVM'lerin otoparkına girebilecek
LPG'li araçlar AVM'lerin otoparkına girebilecek
Muayeneleri yapılan, uygun olan LPG'li araçların AVM otoparklarına girebileceğini dile getiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Otopark şartlarını sağlayan AVM'leri ilan edeceğiz" dedi.
- AA
- 17.09.2020 - 12:33
- Güncelleme : 17.09.2020 - 12:33
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kurum, LPG'li araç sahiplerine müjdeyi verdi.
"AVM'LERİ İLAN EDECEĞİZ"
Otopark Yönetmeliği'nde düzenleme ile muayeneleri yapılan, uygun olan LPG'li araçların AVM otoparklarına girebileceğini dile getiren Kurum, "LPG'li araçlar için otopark şartlarını sağlayan AVM'leri ilan edeceğiz. Otoparklar 'LPG'li araçlara uygundur' şekliyle belgelendirilecek." dedi.