LPG'ye 22 kuruş zam yapıldı

LPG otogaza gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak şekilde 22 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), LPG fiyatına zam yapıldığını duyurdu.

22 KURUŞ ZAM

Twitter'dan yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 21/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 22 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadelerine yer verildi.

LPG'ye 2 Ekim'de yapılan 71 kuruş zamla birlikte fiyat 5,91'e yükselmişti. Son zamla birlikte fiyat 6,13 lira oldu.