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LPG'ye 22 kuruş zam yapıldı
LPG otogaza gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak şekilde 22 kuruş zam yapıldı.
- AA
- 20.10.2021 - 16:37
- Güncelleme : 20.10.2021 - 17:08
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), LPG fiyatına zam yapıldığını duyurdu.
22 KURUŞ ZAM
Twitter'dan yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 21/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 22 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadelerine yer verildi.
LPG'ye 2 Ekim'de yapılan 71 kuruş zamla birlikte fiyat 5,91'e yükselmişti. Son zamla birlikte fiyat 6,13 lira oldu.