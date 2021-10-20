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    LPG'ye 22 kuruş zam yapıldı

    LPG otogaza gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak şekilde 22 kuruş zam yapıldı.
    • AA
    • 20.10.2021 - 16:37
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 17:08
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    LPG'ye 22 kuruş zam yapıldı

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), LPG fiyatına zam yapıldığını duyurdu.

    22 KURUŞ ZAM

    Twitter'dan yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 21/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda  22 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadelerine yer verildi.

    LPG'ye 2 Ekim'de yapılan 71 kuruş zamla birlikte fiyat 5,91'e yükselmişti. Son zamla birlikte fiyat 6,13 lira oldu.

    LPG ye 22 kuruş zam yapıldı #1

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