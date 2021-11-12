LPG'ye 25 kuruşluk zam

Pazartesi gecesinden itibaren LPG’ye 25 kuruş daha zam geliyor.

Dünya akarkayıt sistemindeki dalgalanma ve petrol fiyatlarındaki artış pompalara yansırken, bir zam haberi daha geldi.

Buna göre, otogazın litre fiyatına 25 kuruş zam yapılacak.

Zamlı fiyat, 15 Kasım Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gece yürürlüğe girecek.

TOPLAM ZAM 1.69 LİRAYA ULAŞTI

Ekim ayında 93 kuruş zamlanan LPG’ye 2 Kasım’da 49 kuruş daha zam gelmişti. Böylece LPG’de bir buçuk aylık dönemdeki toplam zam 1,69 TL’ye ulaştı.

LPG FİYATI 7 LİRAYA DAYANDI

Otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 6,17 TL, Ankara’da 6,25 TL, İzmir’de ise 6,27 TL civarında bulunuyor.

Yapılacak bu zamla birlikte İstanbul, İzmir ve Ankara'da LPG'nin litresi 7 liraya dayanacak.