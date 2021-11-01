LPG'ye 48 kuruşluk zam

Otogaz (LPG) fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 48 kuruş zam bekleniyor.

Dünya genelinde enerji fiyatlarının yükselişe geçmesi Türkiye'yi de tesiri altına aldı.

Bir de buna dövizdeki kur artışı eklenince zamlar peş peşe gelmeye başladı.

Geçtiğimiz hafta, 2 gün içinde toplamda benzinin litre fiyatında 72 kuruşluk bir artış olmuştu.

ÖNCE 72 KURUŞLUK ZAM, ARDINDAN 25 KURUŞLUK İNDİRİM

Bu artışın hemen ardından 25 kuruşluk bir indirim gelmiş, araç sahipleri az da olsa rahatlamıştı.

Gerçekleşen indirime göre Ankara ve İzmir'de benzinin litre fiyatı 8,51 kuruş olarak belirlenirken İstanbul'da ise fiyat 8,42 kuruş olarak pompaya yansıdı.

BİR ZAM DA LPG'YE GELİYOR

Benzinin yanı sıra motorin ve otogaza (LPG) da bir zam geleceği öngörülüyordu.

Nitekim bugün otogaz (LPG) fiyatlarında 48 kuruş artış bekleniyor.

Otogaza en son 20 Ekim'de 22 kuruş zam yapılmıştı.

3 BÜYÜKŞEHİRDE ZAMLI FİYATLAR

48 kuruşluk zammın ardından İstanbul'da 6.14 liradan satılan otogazın fiyatı 6.62'ye yükselecek.

Otogazın litresi Ankara'da 6.17'den 6.65'e, İzmir'de ise 6.03'ten 6.51'e çıkacak.

40 LİTRE DEPOSU OLAN BİR ARAÇ İÇİN GÜNCEL FİYATLANDIRMA

Buna göre deposu 40 litre olan bir aracı fullemek için ödenecek fark 19,2 lira olacak.

İstanbul'da deposunu fullemek isteyen bir sürücünün ödedediği tutar 245,6 TL iken gelecek zamla birlikte fiyat 264,8 TL'ye çıkacak.

Ankara'da ise deponun doluşu 246,8 TL'den 266 liraya çıkacakken, İzmir'de bu fiyat 241,2 TL'den 260,4 TL'ye yükselecek.