LPG'ye indirim geliyor

Brent petrol fiyatındaki değişimler akaryakıt fiyatlarına indirim ya da zam olarak yansıyor.
25 Nisan 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorine (mazot) 1 lira 17 kuruş indirim gelmişti.
Motorinin ardından bu kez de LPG'ye indirim yolda.
Bir indirim de LPG'ye: Litre başına 1 lira 64 kuruş...
Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgiye göre, LPG'nin (otogaz) litre fiyatına yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş indirim bekleniyor.
İndirimin ardından LPG litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,83 TL'ye, Ankara'da 20,73 TL'ye, İzmir'de 20,37 TL'ye gerileyecek.
Benzin ve motorin fiyatında ise değişiklik beklenmiyor.
3 büyükşehirde güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 43.56 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41.00 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 43.65 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41.07 TL
İzmir
İzmir'de benzin litre fiyatı: 44.73 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 42.20 TL
Ankara
Ankara'da benzin litre fiyatı: 44.50 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 41.96 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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