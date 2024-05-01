LPG'ye indirim geliyor LPG'nin litre fiyatına yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş indirim gelecek.

ensonhaber.com

Brent petrol fiyatındaki değişimler akaryakıt fiyatlarına indirim ya da zam olarak yansıyor.

25 Nisan 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorine (mazot) 1 lira 17 kuruş indirim gelmişti.

Motorinin ardından bu kez de LPG'ye indirim yolda.

Bir indirim de LPG'ye: Litre başına 1 lira 64 kuruş...

Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgiye göre, LPG'nin (otogaz) litre fiyatına yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş indirim bekleniyor.

İndirimin ardından LPG litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,83 TL'ye, Ankara'da 20,73 TL'ye, İzmir'de 20,37 TL'ye gerileyecek.

Benzin ve motorin fiyatında ise değişiklik beklenmiyor.

3 büyükşehirde güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 43.56 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41.00 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 43.65 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41.07 TL

İzmir

İzmir'de benzin litre fiyatı: 44.73 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 42.20 TL

Ankara

Ankara'da benzin litre fiyatı: 44.50 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 41.96 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.