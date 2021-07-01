LPG'ye yüzde kaç zam geldi? Bu geceden itibaren geçerli..

LPG'ye yüzde kaç zam geldi? Bu geceden itibaren geçerli..

Doğal gaz ve elektriğe zam gelmesinin ardından, bir zam kararı ise LPG için alındı. Bunun akabinde vatandaşlar, zam miktarını araştırmaya başladı. İşte detaylar..

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası Twitter üzerinden bir açıklama yaparak, LPG fiyatının bu geceden itibaren değişeceğini ve zamın yarından itibaren geçerli olacağına duyurdu.

Bu açıklamanın ardından vatandaşlar, "LPG'ye yüzde kaç zam geldi?" sorusunu araştırmaya başladı.

LPG'YE YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

LPG'ye bu geceden itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 39 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 02/07/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 39 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.”





DOĞAL GAZ VE ELEKTRİĞE NE KADAR ZAM GELDİ?

Elektrik satış fiyatında bugünden itibaren geçerli olmak üzere tüm abone grupları için yüzde 15 zam yapıldı.

Bu kapsamda, 1 Temmuz itibarıyla mesken aboneleri 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 91,56 lira ödeyecek.

Doğal gaz için ise Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, temmuz ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, haziranda geçerli olan tarifeye göre yüzde 12 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1488 lira olurken, sanayi aboneleri için bu miktar yüzde 20 artışla 1783 lira 354 kuruşa yükseldi.

Elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğal gazın fiyatı ise yüzde 20,2 artarak 2060 lira oldu. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.