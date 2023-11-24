Lube Ayar futbol dünyasındaki dolandırıcılık olayının detaylarını Ensonhaber’e anlattı Gazeteci Lube Ayar, Seçil Erzan’ın bankaya sunduğu fon listesinde Fatih Terim ve Buse Terim’in isimlerinin yer almadığını aktardı. Ayar ayrıca dolandırılan futbolcuların Terim’in referansıyla bu işe girdikleri bilgisini paylaştı.

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Futbol dünyasında yaşanan dolandırıcılık olayı gündemdeki yerini koruyor.

Öyle ki ortaya çıkanlar epey ses getirecek türden.

Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan, yüksek kar vaadiyle futbol dünyasının önemli isimlerinden paralar toplamaya başladı.

Fatih Terim'e yakın olduğu iddia edilen Erzan'ın kurduğu dolandırıcılık zincirinde Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Emre Çolak, Volkan Bahçekapılı, Buse Terim ve Selçuk İnan'ın da olduğu çok sayıda kişinin adı olaya karıştı.

Gündemi sarsan gelişme: Ünlü futbolcular yüksek kar vaadiyle dolandırıldı

Erzan'ın bu yöntemle ünlü isimleri yaklaşık 25 milyon dolar dolandırıldığı öğrenildi.

Bomba etkisi yaratan olaya ilişkin yeni detaylar düşmeye devam ederken geçtiğimiz günlerde dolandırıcılık olayının duruşması görüldü.

Erzan duruşmada, "2011 yılında Florya şube müdürü oldum. 2020 yılına kadar kimseye borcum yoktu. Bu dönemde yakınlarım bana para verir değerlendirirdim. O dönem halka arza filan giriyordum kendi hesabımdan. 2020 yılında Galatasaray camiasında saygın biri 300 bin dolar para vermişti. O kişi kendisi elden parasını teslim etti, o parayı değerlendiriyordum. Bana verdiği paradan çok çok fazla istemeye başlayınca hayır diyemedim. İstediği zaman 50-100 bin gibi ona geri gönderiyordum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanının 300 bin dolar veren kişinin kim olduğunu sorması üzerine ise Erzan, Fatih Terim cevabını verdi.

Fatih Terim: Bahsedilen fon ile yakından uzaktan ilgim yoktur

Yaşananların ardından Terim'den de bir açıklama geldi.

Fatih Terim konuyla ilgili ifadesinde, "Bahsedilen fon ile yakından uzaktan ilgim yoktur, bu fon ile alakalı Seçil Erzan’a hiç para vermedim" şeklinde konuştu.

Sözlerine devam eden Terim daha sonra şunları söyledi:

Banka şube müdürü Seçil Erzan’la, yaklaşık 5-6 yıldır tanışmaktayım. Yaklaşık 11 yıldır bu bankanın müşterisiyim. Hayatımda hiçbir zaman o bankanın hem Florya’daki hem de Levent’teki şubesine gitmedim. Bir takım belgelere imza atmam gerektiğinde ise zaman zaman Seçil Erzan yanıma gelip Florya’daki tesislerde imzamı alırdı. Hatta evime de geldiğinde belgelere imza atmışlığım olmuştu. Bahsedilen fon ile yakından uzaktan ilgim yoktur. Bu fon ile alakalı Seçil Erzan’a hiç para vermedim.

Lube Ayar futbol dünyasındaki dolandırıcılık skandalını anlattı

Gündemi sarsan dolandırıcılık olayının yankıları sürerken, Ensonhaber de konunun takipçisi oldu.

Ensonhaber'in YouTube kanalında yayınlanan İlker Koç İle Gündem programına konuk olan gazeteci Lube Ayar, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ayar, Seçil Erzan'ın dava görülmeden önce banka tarafından soruşturma geçirdiğini ve bankaya verdiği listede Fatih Terim ve Buse Terim'in adlarının geçmediğini söyledi.

Seçil Erzan daha oradayken Terim’i ve kızını olayın dışında tutmuş: Ne Terim’den aldığı ne de kızından aldığı parayı yazmış

Ayar konuyla ilgili, "O listede olmayanlar da var yalnız. Bugün bir liste sızdı bilmiyorum gördünüz mü. Futbolcuların ne kadar para kaptırdığını gösteren liste. Mesela Buse Terim orada yok. Halbuki Buse Terim şikayetçi olarak dosyada var. Önce banka sorguluyor Seçil Erzan’ı şikayetler geldiğinde. Sen ne yaptın diyorlar. Banka fark ettiğinde teftiş kurulu bir araya geliyor müfettişler falan. Kimden ne kadar aldın bu sistem içerisinde diye soruyorlar. O sırada Seçil Ersan bir liste veriyor. Bence o liste bu liste. Ve Seçil Erzan daha oradayken Terim’i ve kızını olayın dışında tutmuş. Ne Terim’den aldığı ne de kızından aldığı parayı yazmış. Zaten Volkan Bahçekapılı diye ismi geçen kişi Buse Terim’in eşi. O para da Emre Belözoğlu’ndan aldığı para zaten. Baştan beri diyorum Fatih Terim’i çok sevdiği için bu işin dışında tutmak istemiş olabilir" şeklinde konuştu.

"Fatih Terim nasıl bu işin içinde olmaz?"

Sözlerine devam eden Lube Ayar, Erzan'ın mahkemedeki ifadesinde ise ilk olarak parayı Fatih Terim'den aldığını aktardı.

Ayar, "Seçil Erzan duruşmada ‘Fatih Hoca bana 300 bin dolar verdi’ diyor. Sonrasında çok çok fazlasıyla bunu benden aldı, 50 bin istedi 100 bin istedi dedi. Dolayısıyla mahkemedeki tanımına göre benden bunu zorla aldıya getiriyor. Fatih Terim nasıl bu işin içinde olmaz?" dedi.

"Önce Fatih Hoca'dan para almadım dedi sonra ifadesi değişti"

Lube Ayar'ın ifadeleri şu şekilde:

O listede olmayanlar da var yalnız. Bugün bir liste sızdı bilmiyorum gördünüz mü. Futbolcuların ne kadar para kaptırdığını gösteren liste. Mesela Buse Terim orada yok. Halbuki Buse Terim şikayetçi olarak dosyada var. Önce banka sorguluyor Seçil Erzan’ı şikayetler geldiğinde. Sen ne yaptın diyorlar. Banka fark ettiğinde teftiş kurulu bir araya geliyor müfettişler falan. Kimden ne kadar aldın bu sistem içerisinde diye soruyorlar. O sırada Seçil Ersan bir liste veriyor. Bence o liste bu liste. Ve Seçil Erzan daha oradayken Terim’i ve kızını olayın dışında tutmuş. Ne Terim’den aldığı ne de kızından aldığı parayı yazmış. Zaten Volkan Bahçekapılı diye ismi geçen kişi Buse Terim’in eşi. O para da Emre Belözoğlu’ndan aldığı para zaten. Baştan beri diyorum Fatih Terim’i çok sevdiği için bu işin dışında tutmak istemiş olabilir. Zaten iki ifadesinde de Fatih Hoca’dan hiç para almadım diyor. Ama iş geldi bu hafta pazartesi görülen ilk duruşmada tamamen değişti.

"Ağzını kimse tam olarak açmadı: Futbolcular da Terim'den şikayetçi olabilir "