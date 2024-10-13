Lübnan Başbakanı'ndan 'İsrail' açıklaması: Yeni bir safhaya geçti

DHA

BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) Lübnan'ın güneyinden çekilmesini isteyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e seslendi.

Netanyahu'nun "Lübnan'dan çıkın" uyarısı sonrası Lübnan Başbakanı Necib Mikati, "İsrail yeni bir safhaya geçti" sözleri o uyarıya karşılık verdi.

ULUSLARARASI KARARLARA VURGU YAPTI

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerinin Lübnan'ın güneyinden çekilmesi talebine tepki gösterdi.

Netanyahu'nun BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e UNIFIL'i çatışma bölgelerinden çekme çağrısına değinen Mikati, "İsrail, uluslararası meşruiyete ve uluslararası kararlara uymama konusunda yeni bir safhaya geçti" ifadesinde bulundu.

'SAĞLAM DURUŞ' ÇAĞRISI

Lübnan'ın, UNIFIL'e yönelik saldırıları kınadığını ve 1701 sayılı karara bağlı olduğunu belirten Mikati, uluslararası topluma, İsrail'in Lübnan'a ve uluslararası meşruiyete yönelik saldırganlığını durdurmak için ‘sağlam bir duruş’ sergileme çağrısında bulundu.