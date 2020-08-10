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    Lübnan Başbakanı Hassan Diyab istifa etti

    Lübnan Başbakanı Hassan Diyab istifa etti

    Beyrut Limanı’ndaki şiddetli patlamanın ardından gelen yoğun baskılar üzerine Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, istifasını sundu.
    • AA
    • 10.08.2020 - 17:47
    • Güncelleme : 10.08.2020 - 17:47
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    Lübnan Başbakanı Hassan Diyab istifa etti

    Lübnan'ın başkenti Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

    Patlamada, bugün açıklanan 5 kişiyle birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 163'e çıkarken, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

    Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

    ART ARDA İSTİFALAR

    Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti.

    Hedef olarak hükümet gösterildi.

    Lübnan'daki patlamanın en yakın görüntüsü ortaya çıktı İZLE



    Protestoların önü alınamazken, Lübnan Çevre Bakanı Damianos Kattar ve Enformasyon Bakanı Manal Abdel Samad pazar günü istifa etti. Kattar hükümetin reform yapmak için birçok fırsatı teptiğini söylerken, iki istifa haberi daha geldi.

    Adalet Bakanı Marie Claude Najm ve Maliye Bakanı Gazi Vezni’nin da yaşanan patlama nedeniyle bugün istifalarını sunduğunu açıklandı.

    BAŞBAKAN DA İSTİFA ETTİ

    Son olarak Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Beyrut Limanı’ndaki şiddetli patlamanın ardından gelen yoğun baskılar üzerine istifa etti.

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