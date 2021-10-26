Lübnan Tezkeresi TBMM'den geçti

Lübnan Tezkeresi’nin süresi 1 yıl daha uzatıldı.

TBMM Genel Kurulu bugün yoğun bir mesai geçirdi.

Tartışmalı Irak ve Suriye Tezkeresi'nin kabul edildiği ve 2 yıl uzatıldığı Kurul'da daha sonra Lübnan Tezkeresi görüşüldü.

TÜRK ASKERİNİN GÖREV SÜRESİ UZATILDI

Görüşmelerin ardından Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair tezkere oylamaya sunuldu.

Söz konusu Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, kabul edillerek Türk askerinin Lübnan'daki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı.