Ülke genelinde görülen benzin kuyruklarına, fırınların önünde ekmek bekleyen vatandaşın oluşturduğu ekmek kuyrukları da eklendi.

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da Merkez Bankasının 12 Ağustos itibarıyla akaryakıta sağladığı sübvansiyonu kaldırması ve Enerji Bakanlığının benzin ile motorine yönelik fiyatları yenilememesi sebebiyle akaryakıt istasyonlarının hemen hemen tümü pompaları kapatma yoluna gitti.

KUYRUKLAR CAN BEZDİRDİ

Ülkenin birçok bölgesinde 2 günden beri sabahın erken saatlerinden itibaren akaryakıt istasyonları önünde saatlerce bekleyen sürücülerin oluşturduğu uzun kuyruklarda zaman zaman silahlı kavgalara kadar dönüşen olaylar yaşandı.

Lübnan'da akaryakıt ve ekmek kuyrukları ViDEO

EKMEK KUYURUKLARI DA BAŞLADI

Ülkede mazotla çalışan fırınlar da iki günden beri mazot bulmakta zorlandıkları için ekmek çıkaramadıklarından şikayet ediyor.

Lübnan'ın güneyinde yer alan Sayda kentindeki fırınların çoğu mazot bulamadıkları için kapanırken, ekmek çıkaran diğerlerinin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Ülkede daha önce tüp ve ilaç kuyrukları da meydana gelmişti.