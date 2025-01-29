Lübnan'da İsrail tarafından öldürülen 3 Türk vatandaşı için Türkiye'den kınama

AA & Ensonhaber

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan İsrail'e kaçak yollarla geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen üç Türk vatandaşının, İsrail’in bölgede düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.

"EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırının hukuksuz olduğu vurgulanarak, "Vatandaşlarımızın ölümüne yol açan bu kabul edilemez saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Bakanlık, cenazelerin en kısa sürede Türkiye'ye nakledilmesi için gerekli çalışmaların sürdüğünü belirtti. Açıklamada ayrıca, İsrail’in insan hayatını hiçe sayan saldırgan politikalarına derhal son vermesi gerektiği vurgulandı.

AİLELERİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, 11 Ocak’tan bu yana kendilerinden haber alınamayan Sezer Özdemir, Hüseyin Kaya ve Çınar Alp Baydenk’in kaybolduğu, aileleri tarafından resmi makamlara bildirildi.

Söz konusu üç kişinin daha önce sahte kimliklerle İsrail’e kaçak yollarla giriş yaptığı, birkaç yıl bu ülkede çalıştıktan sonra sınır dışı edildikleri öğrenildi. Tekrar İsrail’e gitmek isteyen vatandaşların, Lübnan üzerinden yasa dışı geçiş planı yaptığı ve son olarak Lübnan-İsrail sınırındaki Şeba Çiftlikleri (Dov Dağı) bölgesinde kendileriyle iletişim kurulduğu belirtildi.

SINIRI GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN HAVA SALDIRISINDA ÖLDÜRÜLDÜLER

İsrail basınında yer alan haberlere göre, 11 Ocak akşam saatlerinde İsrail sınırını geçmeye çalışan kimliği belirsiz üç kişi, İsrail Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen hava saldırısında etkisiz hale getirildi. Bu gelişmenin ardından Türkiye’nin Beyrut ve Tel Aviv büyükelçilikleri, yerel makamlarla temasa geçerek öldürülen kişilerin kimliklerini doğrulamaya çalıştı.

Elde edilen bilgilere göre, olay günü yaklaşık 20 kişiden oluşan, farklı ülkelerin vatandaşlarını içeren bir grup, uluslararası bir insan kaçakçılığı şebekesiyle anlaşarak Lübnan’dan İsrail’e geçiş yapmayı planladı. İnsan kaçakçılarının grubu belirli bir noktaya yönlendirdiği, canlı konum paylaşarak geçiş güzergahlarını belirlediği tespit edildi.

Üç Türk vatandaşının, grubun lideri tarafından İsrail’in askeri operasyon yürüttüğü bölgeye girmeye zorlandığı ortaya çıktı. Kaçakçılar, bu üç kişinin sınırı geçmeyi başarması halinde geriye kalan 17 kişinin de aynı güzergaha yönlendirileceğini planlıyordu. Bu nedenle, üç Türk vatandaşının adeta bir "deneme" olarak operasyon bölgesine sürüldüğü değerlendirildi.

Yaşanan trajedinin ardından, hayatını kaybeden vatandaşların yakınları insan kaçakçıları hakkında yasal süreç başlattı.