Lübnan'da istifa eden bakan sayısı 4'e yükseldi

Lübnan Adalet Bakanı Marie Claude Najm ve Maliye Bakanı Gazi Vezni, yaşanan patlama nedeniyle bugün istifalarını sundu.

Beyrut'ta gerçekleşen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 158'e yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yaralıların sayısının 6 bini aştığı, 21 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.

Lübnan Çevre Bakanı Damianos Kattar ve Enformasyon Bakanı Manal Abdel Samad pazar günü istifa etti.

Kattar hükümetin reform yapmak için birçok fırsatı teptiğini söylerken, iki istifa haberi daha geldi.

İKİ BAKAN DAHA İSTİFA ETTİ

Adalet Bakanı Marie Claude Najm ve Maliye Bakanı Gazi Vezni’nin da yaşanan patlama nedeniyle bugün istifalarını sunduğunu açıklandı.

Başbakan Hassan Diab, erken seçim çağrısında bulunacağını açıklamıştı.

Al Jadeed Televizyonu'nun haberinde Lübnan Ordusu'nun pazar günü yaptığı açıklamada yaşanan patlama nedeniyle enkaz altında kalanların canlı olarak kurtarılacağına yönelik umudun azaldığı ifade edildi.,

KAYIPLARIN HAYATINDAN ENDİŞE DUYULUYOR

Beyrut Valisi Marwan Abboud ise birçok yabancı işçi ve tır şoförünün yaşanan patlama nedeniyle kayıp olduğu ve bu kişilerin hayatını kaybettiğinin düşünüldüğünü söyledi.

Abboud, “Birçok kimliğini tespit edemediğimiz kayıp kişi var. Bunlar tır şoförleri ve yabancı işçiler. Kimse onların kimliğini tespit edemiyor. Bu zor ve zaman alan bir süreç.” dedi.

ÖLENLERDEN 45’İ SURİYE VATANDAŞI

Suriye hükümetinden yapılan açıklamada hayatını kaybedenlerin 45'inin Suriye vatandaşı olduğu açıklandı.

Patlamayı ve ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları protesto etmek için sokağa dökülen Lübnanlıların protestosu sürüyor.

Cumartesi günü binlerce kişi hükümeti protesto etmek için çeşitli gösterilerde bulundu.

Beyrut'ta toplanan göstericiler Lübnan'ın yönetiminde bulunan elit tabakayı protesto ederken, bölgeden silah sesleri yükseldi.

Kolluk kuvvetleri mermi kullanıldığını doğrularken, televizyonlardan canlı yayınlanan görüntülerde onlarca kişinin yaralandığı görüldü.

“BAKANLIKLARI İŞGAL EDELİM” ÇAĞRISI

Polis parlamento meydanına girmek isteyen kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmayı ihmal etmedi.

Protestocular da Lübnan Dışişleri Bakanlığı'nı basarak hükümet karşıtı slogan attı.

Protestolar esnasında Başkan Michel Aoun'un portresi yakılırken, protestoculardan biri elindeki megafonla “Biz burada kalıyoruz. Tüm Lübnanlıları bakanlıkları işgal etmeye çağırıyoruz.” diye açıklama yaptı.

“HÜKÜMETİ YOK ETMEK VE ÖLDÜRMEK İSTİYORUZ”

Pazar günü de Lübnan parlamento meydanına girmeye çalışan protestocular yolu kapatan polisleri taş yağmuruna tuttu.

Yüzlerce kişi kent meydanında toplanırken, 19 yaşındaki protestocu Nissan Ghrawi, “Hükümeti yok etmek ve öldürmek istiyoruz. Bize ne iş ne de hak vermediler.” dedi.

Şehircilik ve Ulaştırma Bakanlığı ofislerini basan protestocular, parlamento meydanının girişlerinden birinde, yangın çıkardı.

PAPA DA EL ATTI

Lübnan Hristiyan Maruni Kilisesi Piskoposu Bechara Boutros al-Rai hükümete istifa çağırısında bulundu.

Bechara pazar ayininde “Bir milletvekilinin ya da bakanın istifa etmesi yeterli değil... Tüm hükümet bu ülkenin toparlanmasına yardımcı olma konusunda yetersiz olduğu için istifa etmeli.” dedi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis Lübnanlılara “yeni ve güçlü” bir birlikte yaşam inşa etmek için birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

Papa Francis “Geçtiğimiz salı günü yaşanan facia başta Lübnanlılar olmak üzere herkesi bu güzel ülkenin iyiliği için birlikte hareket etmesi gerektiğini gösteriyor.” diye konuştu.

IMF: LÜBNAN REFORMLAR İÇİN İSTEKLİ OLURSA YARDIMA HAZIRIZ

Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yapılan açıklamada Lübnan'a yardım etmek için istekli olduklarını ancak Lübnan'ın da reform yapmak için istekli olması gerektiğini ifade edildi.

Lübnan'dan beklenen reformları açıklayan IMF Başkanı Kristalina Georgieva kamu maliyesinin ödeme gücünü ve finansal sistemin sağlamlığını yeniden tesis etmeye yönelik adımlar atılması gerektiğini ve devam eden sermaye çıkışlarını önlemek için geçici önlemler alınması gerektiğini ifade etti.

Georgieva “Lübnan'a olan desteğimizi iki katına çıkarmaya hazırız. Ancak Lübnan'ın ortak bir amaç belirlemesi gerekiyor. Tüm kurumlarının bir araya gelmesini ve gerekli reformları yapmak için kararlı olması gerekiyor. Bu reformları yapma konusunda kararlılık göstermeleri Lüblanlı insanlar için milyarlarca dolarlık destek sağlayacaktır. Bu ülkenin yöneticilerinin kararlı bir şekilde hareket etmesi gereken bir zaman. Biz desteğe hazırız.” ifadelerini kullandı.

FRANSA’DA 253 MİLYON EURO YARDIM PARASI TOPLANDI

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Lübnan için düzenlenen yardım kampanyasında 253 milyon euro para toplandığı belirtildi.

Macron'un ofisinden yapılan açıklamada bu yardımın politik ya da yapısal reformlara bağlı olmadığını söyledi.

Yardımların nasıl kullanılacağına yönelik şeffaf davranılması gerektiğini dile getirilirken; İran, ABD'nin Lübnan'a uyguladığı yaptırımları kaldırması gerektiğini ifade etti.

“ABD DÜRÜSTSE YAPTIRIMLARI KALDIRSIN”

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Mousavi düzenlediği basın toplantısında “Bu patlama politik amaçlara bahane olarak kullanılmamalı... Patlamanın sebebi dikkatli şekilde araştırılmalı.” şeklinde konuştu.

Mousavi “Eğer ABD destek olma konusunda dürüstse, Lübnan'a uyguladığı yaptırımları kaldırsın.” dedi.