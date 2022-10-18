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    Lübnan'da Türk askerinin görev süresi 1 yıl daha uzatıldı

    Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Meclis'te kabul edildi.
    • 18.10.2022 - 20:36
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 20:46
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    Lübnan'da Türk askerinin görev süresi 1 yıl daha uzatıldı

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulmuştu.

    TBMM Başkanlığı'na sunulan tezkere, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında TSK'nın görev süresi, ikili ilişkiler ve bölgedeki güvenlik şartları dikkate alınarak hazırlandı.

    Kabul edildi

    Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi.

    Yetki Cumhurbaşkanı’nda

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 31 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere TSK'nın Lübnan'da 1 yıl daha görevlendirilmesine ilişkin yetki verilecek.

    Lübnan da Türk askerinin görev süresi 1 yıl daha uzatıldı #1


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