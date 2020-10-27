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    Lübnan'daki Ermeniler Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne saldırdı

    Türkiye’nin Beyrut Büyükelçiliği önünde toplanan Lübnan’daki Ermeni Taşnak Partisi’ne mensup bir grup, güvenlik güçlerine taş ve havai fişeklerle saldırı düzenledi.
    • AA
    • 27.10.2020 - 09:27
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    Lübnan'daki Ermeniler Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne saldırdı

    Azerbaycan, Ermenistan karşısında Dağlık Karabağ bölgesinde, işgal altındaki toprakları bir bir kurtarırken, Ermenistan ordusu kaçışını sürdürüyor.

    İşgal altındaki topraklarını kurtarmak için mücadele eden Azerbaycan’a Türkiye’nin verdiği desteği protesto eden yaklaşık iki yüz kişilik grup ise Lübnan'da, Türkiye Büyükelçiliği'ne girmek istedi.

    Lübnan daki Ermeniler Türkiye nin Beyrut Büyükelçiliği ne saldırdı #1

    TAŞ VE VE HAVAİ FİŞEK ATTILAR

    Büyükelçilik çevresinde yoğun önlem alan Lübnan güvenlik güçleri, Ermeni bayrakları taşıyan grubun elçiliğe girmesine izin vermedi. Bunun üzerine söz konusu grup Lübnan güvenlik güçlerine taş ve havai fişeklerle saldırdı.

    Türkiye ve Azerbaycan aleyhinde yaklaşık bir saat slogan attıktan sonra Azerbaycan, Türkiye ve İsrail bayrağını yakan Ermeni grup, daha sonra geldikleri otobüslere binerek bölgeden ayrıldı.

    Lübnan'daki Ermeniler Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne saldırdı İZLE

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