Lübnan'daki 4 yaralı Türkiye'ye getirildi

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen akaryakıt patlaması sonucu 28 kişi ölmüştü. Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, patlamada yaralanan 4 kişinin Ankara'ya getirildiğini bildirdi.

Lübnan'da meydana gelen patlama sonrası hayat felç olmuş durumda.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Akkar'daki patlamada yaralanan 4 kişinin Ankara'ya nakledildiğini söyledi.

Ulusoy, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Lübnan makamlarının talebi doğrultusunda harekete geçen ilk ülke olduğunu dile getirdi.

4 YATAKLI AMBULANS YOLLANDI

Ulusoy, Sağlık Bakanlığının gönderdiği 4 yataklı ambulans uçak ile durumu ağır 4 yaralının Ankara'ya nakledildiğini belirtti.

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde gece bir akaryakıt deposunda patlama meydana gelmişti.

PATLAMADA 28 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Lübnan Sağlık Bakanlığı kaynakları, patlamada 28 kişinin öldüğü, 79 kişinin yaralandığını aktarmıştı.

Lübnan ordusu ise ülkenin kuzeyindeki patlamanın askerler tarafından basılan ve vatandaşa dağıtılmak üzere el konulan yakıt deposunda meydana geldiğini bildirmişti.