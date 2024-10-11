Lübnan'dan gelen yolcuların tahliyesi tamamlandı: TCG Sancaktar da Mersin'e ulaştı

AA

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da sivillerin tahliyesi devam etti...

Bu kapsamda, 588 sivili tahliye eden TCG Bayraktar'ın ardından, TCG Sancaktar da yurda döndü.

YARALI VE TIBBİ BAKIMA İHTİYACI OLANLAR HASTANELERE KALDIRILDI

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, Lübnan'a insani yardımları ulaştıran amfibi gemilerden TCG Bayraktar'ın tahliye edilen 588 sivili Mersin'e getirmesinin ardından aynı göreve katılan ve 378 sivili taşıyan gemi TCG Sancaktar da yurda dönüş yolculuğunu tamamlayarak Mersin Limanı'nda rıhtıma yanaştı.

Gemidekiler, işlemlerin tamamlanmasının ardından askeri personel eşliğinde TCG Sancaktar'dan indirilirken, yaralı veya tıbbi bakıma ihtiyacı olanlar 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı, diğerleri ise midibüslerle limandan ayrıldı.

"ALLAH, VATANIMIZA, MİLLETİMİZE VE DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

Kente getirilenlerden Eyüp Sabri Kırgız, gazetecilere, tahliye operasyonuna katılan ekiplerin kendileriyle yakından ilgilendiğini aktararak, şu sözleri sarf etti:

Onlar da 36 saattir uyumuyorlar. Uyumadılar ama bizi çocuk gibi uyuttular, yemeğimizi, suyumuzu yanımıza koydular. Herkese çok teşekkür ediyorum.



Vatanımızda olmak çok güzel bir duygu. Allah vatanımıza, milletimize, devletimize zeval vermesin.

300 TON İNSANİ YARDIM MALZEMESİ ULAŞTIRILMIŞTI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar, AFAD'ın girişimiyle toplanan 300 ton insani yardım malzemesini önceki gün Beyrut Limanı'na ulaştırmıştı.

Yüklerin boşaltılmasının ardından sivillerin tahliyesini gerçekleştiren amfibi gemileri, 2 firkateyn ve 2 karakol gemisi eşliğinde Türkiye'ye dönüşe geçmişti.