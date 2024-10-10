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İHA

Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları'nın koordinasyonuyla, İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların tahliyesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla dün Deniz Kuvvetleri'ne ait iki gemi Lübnan'a gönderildi.

TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar amfibi gemileri, aynı zamanda bölgeye 300 ton insani yardım malzemesi de ulaştırdı.

TCG BAYRAKTAR, İL 558 TÜRK VATANDAŞI İLE MERSİN'DE

Türk vatandaşları, Beyrut Limanı'nda gerekli kontrollerin ardından gemilere alındı. İlk olarak yola çıkan TCG Bayraktar, 558 yolcusuyla Mersin Limanı'na ulaştı ve yolcuların tahliyesine başlandı. Diğer gemi olan TCG Sancaktar'ın da 378 yolcusuyla ilerleyen saatlerde limana varması bekleniyor.

Bu iki gemiyle toplamda 878 Türk vatandaşı, 24 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı ve bu iki grubun birinci derece yakınlarından oluşan 64 kişi ile birlikte toplam 966 yolcunun tahliye edilmesi planlanıyor.