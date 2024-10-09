Lübnan'dan tahliye: Türk vatandaşları limanda toplandı Lübnan'dan ayrılmak için başvuruda bulunan Türk vatandaşları, tahliye için Beyrut Limanı’na yanaşacak Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerini beklemeye başladı.

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AA

İsrail, savaşı daha geniş bir alana yaymak için Lübnan'a saldırdı.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarının artmasının ardından birçok ülke, vatandaşlarını tahliye etmeye başladı.

Bu ülkeler arasında yer alan Türkiye, bugün itibarıyla başvuruda bulunan vatandaşlarını tahliye etmek üzere harekete geçti.

TÜRK VATANDAŞLARI LİMANDA TOPLANDI

Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşları, tahliye için Beyrut Limanı’na yanaşacak Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerini beklemeye başladı.

LÜBNAN'A İNSANİ YARDIM GİDİYOR

Türk donanmasının ikiz gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, Mersin Limanı'ndan yola çıktı. 2 bin yolcu kapasiteli gemiler, Lübnan'a insani yardım da götürüyor.

2 FIRKATEYN VE 2 KARAKOL GEMİSİ EŞLİK EDİYOR

TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerine, 2 fırkateyn ve 2 karakol gemisi de eşlik ediyor.

Gemilerle Lübnan'a insani yardım götürülürken, AFAD koordinesinde 300 tondan fazla yardım malzemesi Lübnan halkına ulaştırılacak.

"UÇAK BİLETLERİ İPTAL OLDU"

Lübnan'da akademisyen olarak çalışan Alparslan Tuncay, Beyrut'un Dahiye bölgesine 5 kilometre uzaklıktaki Hamra'da yaşadığını belirterek, İsrail'in saldırılarını şiddetli bir şekilde hissettiklerini söyledi.

Tuncay, "İki uçak bileti almıştık, hepsi iptal oldu. Allah'tan devletimiz bize böyle bir imkan sağladı." diyerek tahliye operasyonundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İsrail'in Beyrut'a saldırıları sonrası ailesiyle endişe yaşadıklarını ifade eden Tuncay, tahliye konusunda büyükelçilik ve diğer yetkililerin "çok ilgili olduğunu" ve birçok defa arandığını vurguladı.

"BAKANLIKLA HEP İLETİŞİM HALİNDEYDİK"

Tahliye bekleyen Türk vatandaşlarından Büşra Gülbaba ise "Bir haftalığına Lübnan'a geldik, ama 24 gündür burada mahsur kaldık. 3 uçuşumuz iptal edildi. O yüzden bu haber (tahliye) bizi mutlu etti. Bakanlıkla da sürekli iletişim halindeydik." dedi.

Gülbaba, Lübnan'ın Bekaa bölgesinde kaldıklarını, bulundukları bölgenin güvenli olmasına rağmen bomba sesleri duyduklarını ve bu nedenle korku yaşadıklarını ifade ederken, Lübnan için de "en kısa sürede barış" dileğinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)