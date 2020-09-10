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    Lübnan'ın Beyrut Limanı’nda yangın

    Lübnan’da geçtiğimiz 4 Ağustos’ta şiddetli patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı’nda yangın çıktı.
    • İHA
    • 10.09.2020 - 13:48
    • Güncelleme : 10.09.2020 - 13:48
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    Lübnan'ın Beyrut Limanı’nda yangın

    Beyrut Lİmanı'nda çıkan yangını söndürmek için olay yerine 3 itfaiye ekibi sevk edildi.

    Yangının bölgedeki atık yığınlarında çıktığı ve ekipler tarafından kontrol altına alındığı aktarıldı.

    PATLAMANIN YAŞANDIĞI BÖLGE

    Öte yandan Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 4 Ağustos’ta meydana gelen patlamada en az 190 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500’den fazla kişi de yaralanmıştı. Patlama sonrası Beyrut Limanı ve yakınındaki bölgeler harabeye dönmüştü.

    Lübnan ın Beyrut Limanı’nda yangın #1

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