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- Lübnan'ın Beyrut Limanı’nda yangın
Lübnan'ın Beyrut Limanı’nda yangın
Lübnan’da geçtiğimiz 4 Ağustos’ta şiddetli patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı’nda yangın çıktı.
- İHA
- 10.09.2020 - 13:48
- Güncelleme : 10.09.2020 - 13:48
Beyrut Lİmanı'nda çıkan yangını söndürmek için olay yerine 3 itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangının bölgedeki atık yığınlarında çıktığı ve ekipler tarafından kontrol altına alındığı aktarıldı.
PATLAMANIN YAŞANDIĞI BÖLGE
Öte yandan Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 4 Ağustos’ta meydana gelen patlamada en az 190 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500’den fazla kişi de yaralanmıştı. Patlama sonrası Beyrut Limanı ve yakınındaki bölgeler harabeye dönmüştü.