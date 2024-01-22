Lübnanlı din adamı: Osmanlı Devleti Filistin'in onurunu savundu Lübnan Müftülüğü İslami Vakıflar Genel Müfettişi Dr. Usame Haddad yaptığı konuşmada, Lübnan'da Osmanlı Devleti'nin halka hizmet etmek için birçok bina inşa ettiğini söyledi. Bu binaların ise hala aktif olduğunu belirtti.

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AA

Lübnan Müftülüğü İslami Vakıflar Genel Müfettişi Dr. Usame Haddad, Beyrut'ta düzenlenen bir konferansta konuştu.

Burada Hristiyan bir tarihçinin Osmanlı'yı eleştirmesine tepki gösteren Haddad, Osmanlı Devleti hakkında sürekli açıklamalar yapıldığına işaret etti.

Haddad, "Osmanlı Devleti hakkında olumsuz şeyler duyuyoruz. Her devletin iyi ve kötü tarafları vardır. Allah'u Teala şöyle buyuruyor; bir topluluğa duyduğunuz kin sizleri adil davranmamaya itmesin. Adaletli olan bu takvaya daha çok yakışandır." ifadelerini kullandı.

Halka hizmet veren binalar

Osmanlı Devleti'nin Lübnan'da günümüze kadar halen halka hizmet veren birçok bina inşa ettiğini hatırlatan Haddad, "Lübnan'da, İçişleri ve Kültür Bakanlığı binasının duvarları, Haoudel Vilayet (Medresesi) ve Patrikiyye, tüm bu duvarlar Osmanlı Devleti döneminde inşa edildi." diye konuştu.

"Osmanlı Filistin'in onurunu; Müslüman ve Hristiyan'ı ile savundu"

"Bu devlete (Osmanlı) karşı düşüncelerimizde adaletli olmalıyız." diyen Haddad, şunları kaydetti:

Bazı yerlerde hata yapılmıştır ve bu konuda onları desteklemiyorum. Ancak birçok konuda doğru karar vermiştir. Bu yüzden adaletli olmalıyız. Lübnan'ın Osmanlı medeniyetine benzer bir devlet olmasını temenni ediyoruz.



Bunun en büyük tanığı da Trablusşam-Akkar'a gidince önünden geçtiğim demir yoludur. Şu anda bomboş.



Burası Osmanlılar tarafından yapılmış, Arap ülkelerini birbirine bağlayan demir yolu ağı idi. Adı Hicaz Demiryolu idi. Lübnan, Suriye ve Ürdün'ü birbirine bağlayıp daha sonra Mekke ve Medine'ye kadar uzanıyordu.

Haddad "Ayrıca, Osmanlı Devleti, Filistin'in onurunu savundu. Bu devlet Filistin'in onurunu; Müslüman ve Hristiyan'ı ile savundu." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)