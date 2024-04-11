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Lufthansa, beklenen olası İran saldırısı nedeniyle Tahran'a uçuşları iptal etti

Lufthansa, beklenen olası İran saldırısı nedeniyle Tahran'a uçuşları iptal etti Havayolu şirketi Lufthansa, İran'ın İsrail'e yönelik beklenen saldırısı nedeniyle Tahran'a yapılacak olan uçuşları iptal ettiğini duyurdu.