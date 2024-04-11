Lufthansa, beklenen olası İran saldırısı nedeniyle Tahran'a uçuşları iptal etti

İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğunda gerçekleştirdiği saldırının ardından gözler İran'a çevrildi.
Almanya'nın ulusal havayolu şirketi Lufthansa, İsrail'e yönelik beklenen misilleme saldırısı nedeniyle Tahran'a ve Tahran'dan yapılması planlanan uçuşları durdurduğunu açıkladı.
Uçuşlar durduruldu
Lufthansa sözcüsü, "Orta Doğu'daki durumu sürekli izliyoruz ve yetkililerle yakın temas halindeyiz. Misafirlerimizin ve mürettebat üyelerimizin güvenliği Lufthansa'nın birinci önceliğidir." dedi.
Sözcü, durumun yeniden değerlendirileceğini belirtti.
Lufthansa, çoğunlukla Türk ve Orta Doğulu havayolu şirketlerinin hizmet verdiği Tahran'a uluslararası uçuş gerçekleştiren tek Batılı havayolu şirketi olarak biliniyor.
İran'dan İsrail'e saldırı bekleniyor
Öte yandan İsrail ordusu, 1 Nisan Pazartesi günü Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Konsolosluğuna hava saldırısı gerçekleştirmiş, saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general olmak üzere 7 asker hayatını kaybetmişti.
"İsrail rejimi cezalandırılacak"
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ertesi gün yaptığı açıklamada, İsrail'in İran Konsolosluğunu hedef alan hava saldırısının "cevapsız" kalmayacağını ifade etti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise, "İsrail rejimi cezalandırılacak ve gerekli cevabı alacak" demişti.
"İsrail’in elçiliklerinin hiçbiri artık güvende değil"
İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in askeri danışmanı Yahya Rahim Safavi de, "Konsolosluğumuza gerçekleştirilen saldırı ve Suriye’de varlığı yasal olan askeri danışmanların öldürülmesi uluslararası hukukun ihlalidir. İsrail’in elçiliklerinin hiçbiri artık güvende değil." ifadelerini kullanmıştı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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