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İstanbul Çamlıca Camii’nde düzenlenen “1. Lütfi Doğan Hocaefendi Anma Programı”na katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, merhum Lütfi Doğan'ın iz bıraktığını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Lütfi Doğan ve İlim Vakfı'nın kurulması ile ilgili "Alimin ölümü alemin ölümü gibidir." hadis-i şerifini hatırlatarak, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Lütfi Doğan Hocamız gerçek bir alim, gerçek bir ahlak timsali. Kendisine baktığımız zaman Allah'ı hatırladığımız Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- efendimizin ahlaki ilkelerini adeta gözümüzün önüne seren muhterem bir büyüğümüz, bir hocamız idi. Selefimiz idi. Diyanet İşleri Başkanlığına 4,5 yıl hizmet eden, o dönemle ilgili iz bırakan bir hocamız idi.

LÜTFİ DOĞAN VE İLİM VAKFI

"Lütfi Doğan ve İlim Vakfı" o kadar yakışmış ki. Lütfi Doğan ve İlim Vakfı inşallah çok güzel hizmetler yapar.

"VAKIF KURANLAR, VARİS"

Vakıf anlayışı, Peygamber efendimizden bize kalan bir emanettir. Peygamberimiz (s.a.s.), vakıf anlayışının kurucusu biz de onun varisiyiz. Sadece alemler değil, bütün vakıf kuranlar, vakıf gönüllüleri, vakıfların yaşaması için hareket eden herkes o acıdan Peygamber efendimizin o açıdan varisidir.

"VAKIFLARI YAŞATMAMIZ YAZIM"

Bizim vakıfları yaşatmamız lazım. Vakıfların önündeki engelleri kaldırmamız lazım. Geçmişte nice vakıf eserleri kayıp, onları mutlaka bulmamız, ihya etmemiz ve tekrar hizmet eder hale getirmemiz lazım. Yeni kurulan vakıflara destek vermemiz lazım.



Lütfi Doğan ve İlim Vakfı'nın kuranlardan Allah razı olsun. Nice kardeşlerimizin öğrencilerimiz yetişmesine vesile olsun. Lütfi Doğan'ın ahlakı Peygamber ahlakı idi. Allah, peygamber ahlakı ile ahlaklanmayı hepimize nasip eylesin.

LÜTFİ DOĞAN (1930-2023)

1930 yılında Gümüşhane Kelkit Salyazı köyünde doğdu. Kur’ân-ı Kerim okumayı babası Mehmet Fehmi Efendi’den öğrendi. Dayısı Hafız Fevzi Efendi’nin derslerine devam etti. Küçük yaşta hafızlığını tamamladı. Samsunlu Hafız Muhyiddin Efendi’den tecvid ve tashih-i huruf okudu. Abdurrahman Efendi ile Gümüşhane eski müftüsü Mehmet Ragıp Efendi’den özel dersler aldı.

İlkokulu dışarıdan bitirerek 1952 yılında Gümüşhane’de imam-hatiplik görevine başladı. 1954 yılında girdiği imtihanı kazanarak Kemah Müftüsü oldu. 1960 yılında Erzincan Müftülüğüne tayin edildi. Bu arada ortaokul ve liseyi dışarıdan imtihanlara girerek bitirdi. Daha sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni kazanarak Ankara müftü yardımcılığına naklen atandı. Gezici vaizlik ve Ankara merkez vaizliği yaptı.

İlahiyat Fakültesi’ni bitirdikten sonra Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişliğine atandı. 1965 yılında Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine seçildi. Bir süre vekil olarak Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı yaptıktan sonra 15 Ocak 1968 tarihinde vekaleten Diyanet İşleri Başkanlığı görevine atandı ve 25.08.1972 tarihine kadar bu görevini sürdürdü.

Daha sonra Başkanlık müşavirliğine ve Ankara Merkez vaizliğine naklen tayin edildi. 14 Ekim 1973 seçimlerinde Erzurum Senatörü seçildi. Bu görevi 12 Eylül 1980 tarihine kadar devam etti. 1991-2002 yılları arasında da Gümüşhane milletvekilliği yaptı.

KİTAPLARI

Basılmış eserleri arasında “Toplumun Temelini Sarsan Belli Başlı Problemler”, “Mutluluğun Kazanılması”, “Kütübü Sitte Müelliflerinin Hayatı ve Eserleri” adlı kitapları bulunmaktadır.