Lütfi Elvan: Aşının olumlu etkisi ekonomide ve sosyal hayatta görülecek

Katıldığı programda aşının ekonomik ve sosyal açıdan hayatı olumlu yönde etkileyeceğini söyleyen Bakan Elvan, önemli olanın büyümede sürdürülebilirlik olduğunu belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bursa İş Dünyası ile Buluşma programına katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Elvan, aşılamadaki hızlanmanın ekonomiyi hızlandıracağını ifade etti.

"AŞININ OLUMLU ETKİLERİ, EKONOMİDE VE SOSYAL HAYATTA GÖRÜLECEK"

Bakan Elvan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Verdiğimiz desteklerin yıl sonuna kadar 191 milyar TL'ye, milli gelirin yüzde 3,14'üne ulaşmasını bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte de ihtiyaç duyan her kesimin yanında olmaya devam edeceğiz, gereken tedbirleri gereken zamanda alacağız.

Aşılamada günlük 1,5 milyona ulaştık, aşının olumlu etkisini hem ekonomide hem de sosyal hayatta göreceğiz. Dış talep ve yatırım harcamaları büyümeye olumlu katkı sağladı, ihracat tarafı olumlu gidiyor.

İhracatta yıl sonu hedefine ulaşacağımızdan hiç kuşkum yok. Büyümeden tüm vatandaşlarımızın en iyi şekilde faydalanmasını arzu ediyoruz. Bizim için önemli olan büyümenin sürdürülebilirliği ve kapsayıcılığıdır.

Cari açığın kontrol altına alınması hatta orta vadede cari fazla vermek hedefimiz. Altın ithalatını azaltmak için uyguladığımız tedbirlerin müspet ektilerini görmeye başladık.

İmalat sanayinin küresel değer zincirlerine entegrasyonunu daha da artırmak için özel programlar uygulayacağız. Önümüzdeki dönemde yurt dışı lojistik merkezlerimizi hızla faaliyete geçireceğiz."

"ENFLASYON NİTELİKLİ BÜYÜMENİN ÖNÜNDEKİ EN TEMEL ENGEL"

Enflasyon nitelikli ve sürdürülebilir büyümenin önündeki en temel engeldir. Enflasyonla mücadele tüm politikalarımızın merkezinde yer alıyor.

Enflasyon sorununu bir bütün olarak ele alıyoruz. Kısa vadeli kazanımlar uğruna asla enflasyon hedefimizden kopmayacağız.

Enflasyonda beklentiler kanalının ne denli kritik bir rol oynadığını biliyoruz, kararlı politikamız enflasyonda yukarı yönlü beklentinin kırılmasında etkili olacak.

Kur geçişkenliğinin enflasyon üzerindeki etkisi son dönemde arttı. Enflasyonu tek haneye indirme yönünde bir hikayeyi yeniden birlikte yazacağız.

Sanayimiz için finansman, beşeri sermaye, vergilendirme ve yatırım ortamının iyileştirilmesi gibi alanlarda somut politikaları hayata geçireceğiz.

Finansal erişimi için bankacılık sektörünün yanı sıra faizsiz finans sistemi ve sermaye piyasalarını daha da derinleştirecek politikalara hız vereceğiz.

Katma değer üreten firmaların ayakta kalmasını oldukça önemsiyoruz. (Şirketlere) Ödeyebileceğiniz kadar borç alın, büyük yüklerin altına girmeyin.



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