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    Lütfi Elvan: CHP tarafından yürütülen seviyesiz söylemleri kınıyorum

    Lütfi Elvan sosyal medya hesabından, CHP'nin Berat Albayrak'ı hedef alan söylemlerini kınadı.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2021 - 23:07
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    Lütfi Elvan: CHP tarafından yürütülen seviyesiz söylemleri kınıyorum

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Twitter hesabından, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında, CHP'nin yürüttüğü karalama kampanyası ile ilgili kınama açıklaması yaptı

    Elvan yaptığı açıklamada, "Son günlerde döviz rezervleri üzerinden Eski Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Berat Albayrak aleyhinde CHP tarafından yürütülen haksız ve seviyesiz söylemleri şiddetle kınıyorum.

    "SİYASET MALZEMESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

    2020 pandemi koşulları içinde küresel piyasalardaki olağandışı dalgalanmaların zorunlu kıldığı ortamda finansal istikrar hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen döviz rezervi işlemlerini maksadı dışında çarpıtarak seviyesiz bir siyaset malzemesine dönüştürülmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

    Lütfi Elvan: CHP tarafından yürütülen seviyesiz söylemleri kınıyorum #1

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