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- Lütfi Elvan: Enflasyon hedefine ulaşmak için önlemlerden taviz vermeyeceğiz
Lütfi Elvan: Enflasyon hedefine ulaşmak için önlemlerden taviz vermeyeceğiz
Bakan Elvan: "Enflasyon rakamları hedefin uzağında olduğumuzu gösteriyor. Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz."
- AA
- 03.02.2021 - 13:23
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan:
"Enflasyon rakamları hedefin uzağında olduğumuzu gösteriyor. Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz.
Tüm tarafları içeren istişare mekanizmalarıyla hareket edeceğiz. Fiyat istikrarı olmadan kaliteli, sürdürülebilir büyüme mümkün değil."
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