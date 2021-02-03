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    Lütfi Elvan: Enflasyon hedefine ulaşmak için önlemlerden taviz vermeyeceğiz

    Bakan Elvan: "Enflasyon rakamları hedefin uzağında olduğumuzu gösteriyor. Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz."
    • AA
    • 03.02.2021 - 13:23
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    Lütfi Elvan: Enflasyon hedefine ulaşmak için önlemlerden taviz vermeyeceğiz

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan:

    "Enflasyon rakamları hedefin uzağında olduğumuzu gösteriyor. Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz.

    Tüm tarafları içeren istişare mekanizmalarıyla hareket edeceğiz. Fiyat istikrarı olmadan kaliteli, sürdürülebilir büyüme mümkün değil."

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