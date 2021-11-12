Hükümetin ihracatı destekleme amacıyla dolar kurunu yüksek tuttuğu iddialarını yanıtlayan Bakan Elvan, yorumların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na katıldı.

Bütçe sunumu sırasında açıklama yapan Bakan Elvan, yükselen dolar kuruna ilişkin açıklama yaptı.

Hükümetin ihracatı destekleme amacıyla yüksek döviz kuru hedeflediği yorumlarını cevaplayan Bakan Elvan, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"YORUMLAR DOĞRU DEĞİL"

Kurun değerinin piyasada belirlendiğini söyleyen Bakan Elvan, "Döviz kuruna ilişkin son dönemde yapılan hükümetimizin ihracatı desteklemek amacıyla, yüksek Döviz Kuru hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değil. Türkiye dalgalı kur rejimi uygulamaktadır, kurun değeri de piyasada belirlenir." dedi.

Lütfi Elvan: Hükümetin yüksek döviz kuru hedeflediği yorumu doğru değil ViDEO

"2021 YILINDA BÜYÜMENİN YÜZDE 9 ÜSTÜNDE GERÇEKLEŞMESİNİ BEKLİYORUZ"

Büyümeye yönelik açıklamalarda da bulunan Bakan Elvan, "2021 yılında büyümenin dengeli bir görünüm ile yüzde 9’un üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Büyümenin en az yüzde 65’i yatırımlar ve net dış taleple desteklenecek." ifadelerini kullandı.