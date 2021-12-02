Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Nureddin Nebati ile Lütfi Elvan arasında devir teslim töreni yapıldı.

Türkiye ekonomisinde görev değişimi yaşandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan'ın yerine Nureddin Nebati getirildi.

Nebati, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etmesinin ardından bakanlığa geçti.

Meclis'teki yemin töreninin ardından bakanlıkta da devir teslim töreni gerçekleşti.

LÜTFİ ELVAN GÖREVİ NUREDDİN NEBATİ'YE TESLİM ETTİ

Devir teslim töreninde açıklama yapan Eski Hazine Ve Maliye Bakanı Elvan, döneminde yaptıklarını anlatarak, "Sayın Bakanım çok değerli arkadaşlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. 10 Kasım 2020'de göreve başladım. Başlar başlamaz önemli adımlar attık. Bunu yaparken toplumun tüm kesimleriyle istişare içinde olduk. Kamu maliyesi alanında tüm giderlerimizi, gelirlerimizi baştan aşağı gözden geçirdik. Kalıcı gelirlerimizi arttırıcı pek çok önlem aldık. Yıl boyunca COVİD destekleri hariç mali disiplinden vazgeçmedik." açıklamasında bulundu.

Lütfi Elvan ile Nureddin Nebati arasında devir teslim töreni

"HAZİNE KASAMIZI GÜÇLÜ BİR NAKİT REZERVİYLE TESLİM EDİYORUZ"

Açıklamalarına devam eden Elvan ekonomik reform programında çok sayıda tedbiri hayata geçirdiklerini belirterek, "Yüzde 2'nin altında bütçe açığını öngörüyoruz. Faiz hariç bütçe fazlası vereceğiz. Borçlanma açısından da başarılı yıl geçirdik. Hazine kasamızı tarihi yüksek seviyede güçlü bir nakit rezerviyle teslim ediyoruz. Büyüme performansımıza rağmen cari dengede önemli adımlar attık. Bu yıl yüksek büyümeye rağmen milli gelirin yüzde 1'i civarında cari açıkla kapatacağız. Altın ithalatını azaltıcı önlemler aldık. Tedbirler aldık. Cari açığın azaltılmasında gördük. Ekonomi reform programında çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. Sermaye piyasalarına yönelik adımlar attık. İstihdam 2020'nin ikinci yarısından itibaren arttı. OECD ülkeleri arasında salgına rağmen telafi edebilen ülkeler arasında yer aldı. ifadelerini kullandı.

"TEK BİR KURUŞU İSRAF ETMEDİK"

Tek bir kuruşun israf edilmediğini de sözlerine ekleyen Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi:

Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Ekip ruhundan vazgeçmedik. Ülkemizin yarınları için gecemizi gündüzümüze kattık. Kamu maliyesi tarafında Sayın Bakanımıza güçlü kamu maliyesi bırakıyorum. Tek bir kuruşu israf etmedik. Bana güvenip bu makamı verdiği için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı iletmek istiyorum. Bugüne kadar tüm konulara teknik yaklaşmaya özen gösterdik. Benimle çalışan tüm arkadaşlarımıza genel müdürlerimize daire başkanlarımıza ana direk konumundaki uzmanlarımıza özveri titizlik ve enerjileri için teşekkür etmek istiyorum. Gece gündüz demediler sürekli çalıştılar. Makamlar gelip geçici önemli olan devletin devamlılığıdır."





NEBATİ'DEN ELVAN'A: ALLAH EMEĞİNİZİ ZAYİ ETMESİN

Lütfi Elvan'ın ardından söz alan Nureddin Nebati, ekonomide atılacak adımlara yönelik açıklamalarının ardından Elvan'a teşekkür etti.

Nebati, "Lütfi Elvan'a, değerli dostumuza, ağabeyimize teşekkür ediyorum. Allah emeğinizi zayi etmesin. Rabbim sizi ailenizle yeni görevlerde, yeni işlerde yolunuzu açık eylesin." şeklinde konuştu.

"ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM DEĞERLİ BAKANIM"

Nureddin Nebati'nin ardından söz alan Elvan ise, "Estağfurullah, ben teşekkür ediyorum. Amin... Çok teşekkür ediyorum değerli bakanım. Allah utandırmasın inşallah, tekrar hayırlı uğurlu olsun." dedi.