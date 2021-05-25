Lütfi Elvan açıkladı: Kripto para düzenlemesi geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kripto para düzenlemesi hakkında, "Kripto para düzenlemesi kısa sürede bitecek, vatandaş yönetemeyeceği riski almasın" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bloomberg'e açıklamalarda bulundu.

Ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Elvan, Türkiye’nin yıl sonu cari açık beklentisinin 22-25 milyar dolar arasında olduğunu söyledi.

BAKAN ELVAN, KRİPTO PARA DÜZENLEMESİ HAKKINDA KONUŞTU

Açıklamalarına devam eden Lütfi Elvan, gündemi meşgul eden 'kripto para' meselesine de değindi.

Bakan Elvan, bakanlığın koordinasyonunda konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek farklı ülke uygulamalarının incelendiğini ifade etti.

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRİZMİN FİNANSMANINDA KULLANIMI DA ENGELLENECEK

Elvan, “Üzerinde çalıştığımız alanlar ise; kripto varlık ile çeşitlerinin tanımlanması, bu varlıkların ortaya çıkarılması, ihracı ve dağıtılması, alım satım yapan platformların uyması gereken ilke ve esasların belirlenmesi, varlık saklama hizmetinin hangi şartlarda kimler tarafından yapılabileceği, vergilendirme politikasının nasıl olacağı, hangi kripto varlık çeşidi için hangi kurumun düzenleme yapma ve yaptırım uygulama yetkisinin olacağı, özellikle suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında bu alanın kullanılmasının engellenmesi gibi geniş bir alanı kapsıyor.” değerlendirmesini yaptı.

"VATANDAŞLAR, YÖNETEMEYECEKLERİ RİSKLERİ ALMAMALI"

Çalışmanın kısa sürede tamamlanacağını da duyuran Elvan, “Ancak ben şunu söylemek de istiyorum; vatandaşlar, tasarruflarını değerlendirirken, yönetemeyecekleri riskleri almamalı.” dedi.