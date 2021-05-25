Nefes kredisinin detayları bu hafta açıklanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, nefes kredisinde detayların bu hafta içi açıklanacağını belirterek; kredinin amaç dışı kullanılmasının da önüne geçileceğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bloomberg'e verdiği söyleşide sorulara da yanıt veren Elvan'a, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Nefes kredisi konusunda çalışma yürütülecek." açıklaması da soruldu.

Konuyla ilgili Bakan Elvan ise bakanlık olarak nefes kredisinin detayları üzerinde çalıştıklarını belirterek şu cevabı verdi;

"AMAÇ DIŞI KULLANIMIN ÖNÜNE GEÇİLECEK"

"Salgından etkilenen tüccarlarımız, sanayicilerimiz ve şirketlerimiz bu kredilerden faydalanacak. Burada biz paranın nereye gittiğini bilmek istiyoruz ve amaç dışı kullanımların da önüne geçmek istiyoruz. Kullandırılacak kredinin öncekilerden farkı, sadece ciro kaybı yaşayan işletmeleri odağına alması olacak.

"GERİ ÖDEME KOŞULLARINI BU HAFTA AÇIKLAYACAĞIZ"

Alınan kredinin doğrudan firmanın ihtiyaçları için kullanılmasını temin edecek birtakım düzenlemelerimiz olacak. Çarşamba gününe kadar teknik detayların netleşmesini planlıyoruz. Faiz ve geri ödeme koşullarını bu hafta açıklayacağız."