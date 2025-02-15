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CHP'de kurultay krizi yaşanıyor...

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te Ankara'da yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay'a ilişkin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbarın ardından dosya yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesiyle Ocak 2024'te başlatılan soruşturma sürüyor.

İFADE VEREN DELEGELER PARA TEKLİF EDİLDİĞİNİ KABUL ETTİ

Soruşturma kapsamında kurultayda oy kullanan bazı delegeler ile iki CHP üyesi, kurultayda usulsüzlük yapıldığına dair tanık sıfatıyla başsavcılığa ifade verdi.

Edinilen bilgiye göre delegeler gizli tanık olmak istese de savcılık bunun mümkün olmadığını belirterek yeminli ifade aldı.

Tanık delege, kendisi ve 8 delege arkadaşına, oylarını Özgür Özel'e vermeleri karşılığında para teklif edildiğini, iki CHP üyesinin de bu olaya şahit olduklarını öne sürdü.

KURULTAYIN İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI

Ayrıca tanıklardan biri, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesine kurultayın iptali için dava açtı.

DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

Süreç böyle devam ederken, kurultayın iptaline ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

LÜTFÜ SAVAŞ DAVA AÇTI

Partiden olaylı bir şekilde ihraç edilen Hatay eski Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP kurultayının iptali için dava açtı.

Savaş, şikayeti kapsamında CHP’nin halihazırda görevde bulunan yönetiminin görevden alınmasını istedi.

Ayrıca Savaş, dava dilekçesinde mahkemeye delilleri ve tanıklarını da getireceğini vurguladı.

SAVAŞ'IN CHP'DEN İHRACI

2024 yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilmesi tartışmalara konu olan Lütfü Savaş, CHP’nin arkasında durmadığını öne sürmüştü.

6 Şubat depremlerinin mesulü gibi faturanın kendisine kesildiğini iddia eden Savaş, yerel seçim sürecindeki tartışmalardan CHP’yi sorumlu tuttu.

KENT UZLAŞISINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Savaş, yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’n tutuklanmasının ardından DEM Parti’nin Esenyurt mitingine katılmasını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla eleştirmişti.

Savaş o gün, "Bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" dedi.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Bu sözlerin ardından, 3 Kasım’da toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) oybirliğiyle Savaş’ı disipline sevk etti.

Disipline sevk edilen Savaş, geçtiğimiz aralık ayından CHP'den ihraç edildi.