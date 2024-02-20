Lütfü Savaş, Hatay'da Haluk Levent'i yuhalattı Yerel seçimlerde yeniden aday olan Lütfü Savaş, Hatay'da düzenlediği mitingde, CHP'nin teklif götürdüğü şarkıcı Haluk Levent'i hedef alarak, "Güven şöhretle, şarkı söylemekle olmuyor" dedi.

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ensonhaber.com

CHP, deprem bölgesindeki tüm tepkilere rağmen Hatay için Lütfü Savaş kararını verdi.

Haftalarca tartışılan konu sonuca bağlandı ve Savaş'ın adaylığı kesinleşmiş oldu.

Bunun üzerine Lütfü Savaş, kentte miting düzenledi.

Burada konuşma yapan Savaş, CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı için teklif götürdüğü Haluk Levent'i hedef aldı.

"Güven şöhretle, şarkı söylemekle olmuyor"

Savaş, şu ifadeleri kullandı:

"15 yıldır Hatay'da emanet bana teslim. Şimdi emaneti kime teslim edersiniz? Sizin için en önemli kim, aileniz. Bunu güvenilir birine teslim edersiniz. Bu güven de parayla, şöhretle, şarkı söylemekle, top oynamakla olmuyor. Bu güven sizin hayattaki duruşunuzdur. Güven her şeyin başı. Bana güvenebilirsiniz."

Bu sözlerin ardından miting alanında toplananlar yuhalamaya başladı.

Ne olmuştu?

Yerel seçim için takvim işlerken, CHP'de aday krizi ilk günden bu yana devam ediyor.

Tartışmaların odağındaki illerden biri de Hatay. Geçtiğimiz yıl yaşanan depremlerin ardından büyük yıkımın yaşandığı kentte, bölge halkı Lütfü Savaş'a tepki gösterdi.

Acılar henüz tazeliğini korurken, depremin birinci yılında kentteki anma töreninde Savaş protesto edildi.

Özgür Özel'i de yuhalayan ve ıslık çalanlar, "Lütfü istifa" sloganları attı.

Yaşananların ardından CHP'li isimlerden yapılan açıklamalarda, Hatay kararının yeniden değerlendirileceği belirtildi.

Tepkileri unutturmak için Haluk Levent'in kapısını çaldılar

Bu süreçte Özel, tepkileri unutturmak adına güçlü isimlere yönlendi ve deprem süresince çalışmalarıyla adından söz ettiren şarkıcı Haluk Levent'in adı ön plana atıldı.

Levent ise tekliflerin geldiğini kabul ederek geri çevirdiğini açıkladı.

Bugün ise aday listelerinde son gün olması nedeniyle CHP cephesinde, dün gece boyunca Hatay mesaisi yaşandı.

Bir teklif de Volkan Demirel'e gitti

Bu kapsamda Parti yönetiminin, son olarak Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in kapısını çaldığı ve "Gel Hatay'da adayımız ol" teklifini götürdüğü de belirtildi.

Ancak buradan da sonuç çıkmayınca CHP, bir kez daha Lütfü Savaş kararını verdi.