Lütfü Savaş ile Deniz Zeyrek arasında sinirler gerildi Kendisini protesto eden vatandaşları provokatörlükle suçlayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile gazeteci Deniz Zeyrek arasında canlı yayında gergin anlar yaşandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok zarar verdiği kentlerden olan Hatay'da felaketin 1. yıldönümünde sessiz yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşe halkta karşılığı olmamasına rağmen CHP tarafından tekrar aday gösterilen ve deprem dönemindeki açıklamalarıyla tüm ülkenin tepkisini çeken Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da katıldı.

Alana girmesiyle birlikte Savaş'a tepki gösteren kalabalıktan, "Lütfü istifa" ve "Eli kanlı Lütfü" gibi sloganlar yükseldi.

Vatandaşları provokatörlükle suçladı

Lütfü Savaş, katıldığı Sözcü TV canlı yayınında kendisine tepki gösteren vatandaşları provokatörlükle suçladı.

Programın katılımcılarından Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, "Ben Samandağ'da da dolaştım, Defne'de de dolaştım, Antakya'da da dolaştım, İskenderun'da da dolaştım, sizden hep şikayet duydum. Ben arabamla geldim Hatay'a, arabamın plakası bile okunmuyor. Hataylılar için kendinizi yırtmanız gerekir, kendinizi parçalamanız lazım. Acılı insanları provokasyon yapmakla suçluyorsunuz" ifadeleriyle Savaş'a yanıt verdi.