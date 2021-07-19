CHP'nin olası cumhurbaşkanı adayına ilişkin konuşan Belediye Başkanı Savaş, "Kimin ismi ön plana çıkarılıyorsa o tehlike arz ediyor demektir" ifadesini kullandı.

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, katıldığı bir yerel televizyon yayınında, cumhurbaşkanı adaylığı sürecine dair tartışmalara değindi.

Savaş'ın sözleri, ismi muhtemel adaylar arasında geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak türdendi.

"KİMİN İSMİ ÖN PLANA ÇIKARILIYORSA..."

Sunucu, CHP'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayının kim olacağıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Savaş'a "Cumhurbaşkanlığına aday gösterileceğinizle ilgili sizin de isminizin yer aldığı bazı haberleri okuduk." bilgisini verdi.

Savaş, "Kimin ismi ön plana çıkarılıyorsa o tehlike arz ediyor, onu yiyelim demektir. Ben, bu konuda hiçbir şeye aday değilim." ifadesini kullandı.

"ULUSLARARASI KARAR VERİCİLERİN İŞARET EDECEĞİ BİR İSİM..."

"Cumhurbaşkanı adayı sadece başarı ve birikimle olmuyor." diyen Lütfü Savaş, "Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı yapacaklar." şeklinde konuştu.

Lütfü Savaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı yorumu ViDEO

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI KONUSU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'na sevgi ve saygılarımı iletiyorum." şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.

"Zamansız bir açıklama" diyerek bu sözlere tepki gösteren Kılıçdaroğlu ise "Siyasi ortamı ve Millet İttifakı'nı dikkate almadan acele söylenmiş sözlerdir" diye konuşmuştu.

"DOSTLARIMIZLA İKTİDAR OLACAĞIZ"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sıklıkla "İlk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız" söylemini kullandığı biliniyor.