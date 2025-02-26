Lütfü Savaş'tan İmamoğlu'na 'diploma' göndermesi: Daha ÖSYM'yi kazanamamışsın

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CHP'de şaibeli kurultay ve cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçim iyice krize dönüştü.

Ön seçim kararının alınmasının ardından alevlenen tartışmalar, Lütfü Savaş'ın açıklamaları ile had safhaya ulaştı.

CHP'li eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştı.

İMAMOĞLU'NA SAHTE DİPLOMA SORUŞTURMASI

Şaibeli kurultay krizinin yankıları sürerken bu kez CHP'de ön seçim krizi patlak verdi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçim dayatması yapan ve böylelikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın olası bir Cumhurbaşkanlığı adaylığı hamlesini engellemek isteyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "sahte diploma" soruşturması başlatılmıştı.

LÜTFÜ SAVAŞ'TAN İMAMOĞLU'NA SERT SÖZLER

KRT TV yayınına katılan Lütfü Savaş, katıldığı bir canlı yayın programında Ekrem İmamoğlu'nu sahte diploma soruşturması üzerinden sert sözler kullandı.

DİPLOMA GÖNDERMESİ YAPTI

Savaş, "Hem Cumhurbaşkanı adayı olacağım diyorsun, hem ÖSYM'yi kazanamamışsın, benim karşımda konuşamazsın." dedi.

"İMAMOĞLU ADAY OLMAMI İSTEMEDİ"

Lütfü Savaş, Ekrem İmamoğlu'na yönelik tepkisinde şunları söyledi:

Ekrem İmamoğlu, benim aday gösterilmemi istemedi. Aday belirleme sürecinde genel merkezde toplantı yapıldı, Ekrem İmamoğlu'nun anketçisi benim anketlerde düşük olduğumu söyledi. 'Beni aday yapmayacaksanız bağımsız olacağım' dedim. Sizin diplomanızla ilgili insanlar konuşuyor. Hem Cumhurbaşkanı adayı olacağım diyorsun, hem Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı ÖSYM'yi kazanamamışsın. Benim karşımda konuşamazsınız. Kariyer derseniz benim kariyerim çok daha üstün.

"KİMLER BU ŞAİBEYİ YAPTIYSA PARTİDEN TEMİZLENSİN"

11 yıldır CHP'de, CHP'yi sıkıntıya düşürecek ne yapmışım ki? Lütfü Savaş gibileri partiden uzaklaştırarak nasıl iktidar olacaksınız? Bizim açtığımız davada hem parti, hem de kendi üstlerindeki bu şaibe iddialarını bertaraf etmiş olacaklar. Aslında her ikisinin de bize teşekkür etmesi lazım. Kimler bu şaibeyi yaptıysa partiden temizlensin. Benim partim berrak olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adına yaraşır bir parti olmaya devam etsin.

YÖK'TEN DİPLOMANIN SAHTELİĞİNE İLİŞKİN TESPİTLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gelen ihbar doğrultunda 2024 yılının Aralık ayında Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının geçerliliğinin incelenmesi için Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) müzekkere yazmıştı.

Savcılığın müzekkeresine ilişkin YÖK'ten gelen cevap yazısında, İmamoğlu'nun diplomasının sahteliğine ilişkin bulgular yer aldığı belirtilmişti.

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİKTEN SORUŞTURMA

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında "Resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Savcılık, 5 Mart günü İmamoğlu'nu savcılığa ifade vermesi için çağrı kağıdı ile davetiye göndermişti.