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- Lütfü Türkkan hakkında fezleke: Dokunulmazlığının kaldırılması istendi
Lütfü Türkkan hakkında fezleke: Dokunulmazlığının kaldırılması istendi
İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında, ‘Hakaret’ ve ‘Etkili eylem’ suçlarından bahisle milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı.
- DHA
- 11.11.2021 - 16:30
- Güncelleme : 11.11.2021 - 17:24
İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'de bir şehit yakınına küfretmesi Türkiye'nin gündemine oturmuştu.
Çirkin tavrıyla günlerce konuşulan Lütfü Türkkan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in isteği üzerine İyi Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmişti.
Yaşanan gelişmelerinin ardından Türkkan hakkında fezleke hazırlandı.
DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI İSTENDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, ‘Hakaret’ ve ‘Etkili eylem’ suçlarından bahisle Türkkan'ın milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti.
Hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığı’na gönderildi.
İYİ Partili Lütfü Türkkan şehit yakınına küfretti +18 VİDEO