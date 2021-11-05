Lütfü Türkkan İstanbul İl Başkanlığı’nda basın açıklaması yapacak

Şehit ağabeyine ettiği küfürden sonra vatandaşın tepkisini üzerine çeken Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, 6 Kasım Cumartesi saat 12.00’de İstanbul İl Başkanlığı’nda basın açıklaması yapacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve heyeti, Bingöl'de esnaf ziyaretlerinlerde bulundu.

Esnafları dolaşan Akşener'e şehit ağabeyi Tahir Gümren, "Benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı. Günlerce ayaklarını aradılar. HDP'yi, Selo'yu savunan bir kadın bu. Evet bu savunuyor. Kahvaltıya gidiyordu." sözlerle tepki gösterdi.

"SENİN BACINI Sİ..."

Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, tepki üzerine olay yerinden uzaklaştırılan Gümren'in yanına gelerek "Senin bacını si..." gibi ağıza alınmayacak hakarette bulundu.

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERİNCE "KÜFRETMEDİM, SARILIP YÜRÜDÜM" DEDİ

Gümren'e yapılan bu davranışa vatandaştan sert tepki gelince Türkkan, "Küfretmedim, sarılıp yürüdüm" dedi.

KULİSLERDE İSTİFA EDECEĞİ KONUŞULUYOR

Gerçekleşen bu olayların ardından Akşener'in şehit ağabeyine küfreden vekili Türkkan'a nasıl tepki göstereceği merak konusu olurken, Türkkan'ın 6 Kasım Cumartesi saat 12.00’de İstanbul İl Başkanlığı’nda basın açıklaması yapacağı bildirildi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından kulislerde Türkkan'ın istifa edeceği konuşuluyor.

İYİ Partili Lütfü Türkkan şehit yakınına küfretti +18 VİDEO



