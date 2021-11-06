Şehit ağabeyine ettiği küfürden sonra vatandaşların tepkisini üzerine çeken Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından özür videosu paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve heyeti, Bingöl'de esnaf ziyaretlerinlerde bulunduğu sırada, şehit ağabeyi Tahir Gümren'e ettiği küfürle vatandaşların tepkisini üzerine çeken Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından özür videosu yayınladı.

Lütfü Türkkan özür videosu yayınladı VİDEO

"BU VİDEOYU ÇEKMEYE KARAR VERDİM"

Yaşanan talihsizlikle ilgili bu videoyu çekmeye karar verdim diye cümlelerine başlayan Türkkan, "Bingöl'de daha önce sayın Meral Akşener'e sosyal medya yoluyla hakaret ve küfür eden bir vatandaş karşımıza çıkarak, şimdi burada ifade etmek istemediğim birtakım lafları söylemeye devam etti. Ben de onu o kalabalıktan uzaklaştırmak isterken, ciddi küfürlere de maruz kaldım ve onların bir kısmı da o videoda yoktu.

"YAPMAMAM GEREKEN BİR ŞEY YAPMIŞIM"

Hatta söyledim küfür etme diye birkaç defa da ikaz ettim. Netice itibarıyla o gelinen sinir gerginliği, o sıkıntılı durum sonucu hiç yapmamam gereken bir şey yapmışım, hakaret etmişim, kötü sözler söylemişim. Bunlar hiç doğru olmayan bana da hiç yakışmayan ifadeler bunu da farkındayım.

"O ANKİ SİNİR GERGİNLİĞİYLE OLDU"

Ben o yüzden burada başta bütün milletimizden bir kadın olması hasabiyle sayın genel başkanımız başta olmak üzere bütün kadınlardan, partililerimizden ve arkadaşlarımdan da özür diliyorum. Doğru bir iş değildi bu yanlış bir işti ama o sinir gerginliği, o atmosferin getirdiği belki de fazla bir heyecan doğru olmayan, bana da hiç yakışmayan, şimdiye kadar doğru bulmadığım, herkesi yadırgadığım bu konu da böyle bir hata yapmaya sevk etti. Tekrar bütün milletimizden özür diliyorum ve bunun da kabulünü rica ediyorum. Teşekkür ederim" dedi.

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