Lütfü Türkkan, şehit ağabeyine küfrettiği görüntüleri inkar etti

Meral Akşener'e tepki gösteren şehit yakınına küfrettiği görüntüleri inkar eden Lütfü Türkkan, yaşanan olayın provokasyon olduğunu söyledi.

Bingöl ziyaretinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösteren şehit ağabeyine, Lütfü Türkkan'ın ağza alınmayacak küfrü Türkiye'nin gündeminde.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Olayın üzerinden saatler geçmesine rağmen İyi Parti'den ve Genel Başkan Akşener'den bir açıklama gelmezken tapkiler büyümeye devam ediyor.

TÜRKKAN KENDİNİ KORUNU

Küfrün sahibi Türkkan ise görüntülere ve rahatlıkla duyulabilecek ses kalitesine rağmen kendini korumaya çalıştı.

"KÜFRETMEDİM, SARILIP YÜRÜDÜM"

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Türkkan, yaşanan olay için 'provokasyon' diyerek küfretmediğini, aksine şehit ağabeyinin koluna girerek onunla birlikte yürüdüğünü söyledi.,

Türkkan, "Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlü. Bu kez de Akşener'e sosyal medyada küfür ettiği için ceza alan bir provokatöre bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez “ağır küfür etti” diye yayınlamışsınız." ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Lütfü Türkkan şehit yakınına küfretti +18 VİDEO

"BENİM KARDEŞİM PARÇALANDI"

Türkkan, acılı ağabeyin Akşener'e "Benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı. Günlerce ayaklarını aradılar. HDP'yi, Selo'yu savunan bir kadın bu. Evet bu savunuyor. Kahvaltıya gidiyordu." sözleri üzerine "Senin bacını s..rim." diyerek küfretmişti.