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    Lütfü Türkkan’ın adamları İHA muhabirine saldırdı

    Lütfü Türkkan’ın adamları İHA muhabirine saldırdı

    İyi Partili Türkkan'ın kaçak binalarının yıkılmasını görüntüleyen İHA muhabiri, Türkkan'ın adamları tarafından acımasızca dövüldü.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2021 - 15:43
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 16:19
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    İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'de 15 kaçak yapısı tespit edilen ve yıkım kararı kesinleşen çiftliği, ekipler tarafından dün yapılan incelemelerin ardından yıkım için tahliye edildi.

    Tahliye süresinin sona ermesiyle bugün yıkım çalışmaları başladı.  Yıkım sürecine şahit olmak için gazeteciler de bölgede yerini aldı.

    İHA MUHABİRİ KAN REVAN İÇİNDE KALDI

    Ancak Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğinde 4 adamı, yıkım işlemrinin görüntüsünü alan İHA Muhabiri Mustafa Uslu’ya tekme tokat saldırdı. Uslu’nun yüzü saldırı sonrası kan revan haline getirildi

    KAMERAYI DA KIRDILAR

    Kaçak çiftliğin yıkımının haber yapılmasını istemeyen Lütfü Türkkan'ın adamları, İHA muhabirinin drone ve kamerasını da kırdı.

    Lütfü Türkkan’ın adamları İHA muhabirine saldırdı VİDEO

    Lütfü Türkkan’ın adamları İHA muhabirine saldırdı #1

    Lütfü Türkkan’ın adamları İHA muhabirine saldırdı #2

    Lütfü Türkkan’ın adamları İHA muhabirine saldırdı #3

    Lütfü Türkkan’ın adamları İHA muhabirine saldırdı #4

    Lütfü Türkkan’ın adamları İHA muhabirine saldırdı #5

    Lütfü Türkkan’ın adamları İHA muhabirine saldırdı #6

    Lütfü Türkkan’ın adamları İHA muhabirine saldırdı #7

    Lütfü Türkkan’ın adamları İHA muhabirine saldırdı #8

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