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    Lütfü Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyi suç duyurusunda bulundu

    Meral Akşener'e tepki gösterdiği için İyi Partili Lütfü Türkkan'ın küfrüne maruz kalan şehit ağabeyi Tahir Gümren, Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunarak 500 bin liralık dava açtı.
    • AA
    • 08.11.2021 - 12:11
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 15:17
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    Lütfü Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyi suç duyurusunda bulundu

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 5 Kasım'da Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini şehit ağabeyi Tahir Gümren'e, Lütfü Türkkan küfretmişti.

    Türkiye'nin gündemindeki bu konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

    Tahir Gümren ile Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) Derneği Başkanı Naim Tan, şehit aileleri ve gaziler Bingöl Adliyesi önünde bir araya geldi.

    Gümren, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    "TÜRK ADALETİNE GÜVENİYORUM"

    Türk adaletine güvendiğini belirten şehit ağabeyi Tahir Gümren, "Ben Türk adaletine güveniyorum. Bugün başvurumuzu yapacağız. Benim beklediğim budur, başka bir şeyim yoktur." şeklinde konuştu.

    500 BİN LİRALIK DAVA AÇTI

    Türkkan hakkında şehit ağabeyi Tahir Gümren 500 bin liralık, Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) Derneği Başkanı Naim Tan ise dernek adına 1 kuruşluk dava açılması için suç duyurusunda bulundu.

    Lütfü Türkkan ın küfrettiği şehit ağabeyi suç duyurusunda bulundu #1

    Lütfü Türkkan ın küfrettiği şehit ağabeyi suç duyurusunda bulundu #2

    Lütfü Türkkan ın küfrettiği şehit ağabeyi suç duyurusunda bulundu #3

    İyi Partili Lütfü Türkkan şehit yakınına küfretti VİDEO

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