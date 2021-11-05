Şehit abisine küfreden İyi Partili Türkkan, bu eylemden sonra korkup şehit abisini polisin yanına attı.

HDP ile yakın ilşkiler kuran İyi Parti'ye seçmenin tepkisi devam ediyor.

Bugün Bingöl'de 2023 seçimleri doğrultusunda ziyaret gerçekleştiren İyi Parti Lideri Meral Akşener yine HDP protestosu ile karşılaştı.

Bir şehit abisi Akşener'in HDP ile olan ilişkilerine sitem ederek "Benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı. Günlerce ayaklarını aradılar. HDP'yi Selo'yu savunan bir kadın bu." ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırılan şehit abisi tepkisine devam edince İyi Partili vekil Lütfü Türkkan, şehit abisinin yanına gidip boynuna sarılarak bir mühlet dinledi.

SENİN BACINI S...

Daha sonra şehit abisinin aynı sözleri söylemesi üzerine "Senin bacını s..rim." diyerek küfretti.

ŞEHİT ABİSİNİ POLİSLERE ATIP KORUMALARINA SIĞINDI

Türkkan'ın, küfrettikten sonra tepkiden korkarak hemen şehit abisini polislerin üzerine atıp kendisi de korumalarının yanına kaçması dikkat çekti.

O AN;

Lütfü Türkkan'ın şehit abisine küfrettikten sonra korktuğu an VİDEO