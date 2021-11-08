Lütfü Türkkan'ın vekilliği düşürülmesi gündemde

Şehit ağabeyine küfreden İyi Partili Lütfü Türkkan'ın vekilliğinin düşürülmesi için 3 yoldan biri uygulanacak.

İyi Parti'de Lütfü Türkkan krizi devam ediyor...

Geçtiğimiz günlerde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte katıldığı Bingöl programında şehit ağabeyine ağza alınmayacak şekilde küfreden İyi Parti Kocaeli Milletveki Lütfü Türkkan, kamuyouyunun gündemine oturdu.

Şehit ağabeyine "Senin bacını s..." şeklinde küfreden Lütfü Türkkan'ın vekilliğinin düşürülmesi için de hükümet tarafından adımların atılacağı mesajı geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Türkkan için "Meclis'te kalamaz." diyerek "Kimse şehitlerimizin bacılarına hakarette bulunamaz. Onların alnını karışlarız, gereken yapılacak." ifadeleri sonrası, bu konuda izlenilecek yol haritası da belirlendi.

VEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİNDE İZLENİLECEK 3 SEÇENEK

Yaşanan bu gelişmeler sonrası Türkkan'ın vekilliğinin düşürülmesi için 3 adımdan biri uygulanacak.

1. YOL

Milletvekili kendi istifasını sunduktan sonra Genel Kurul'da bu istifanın karara bağlanması gerekiyor.

2. YOL

Milletvekili hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunup, bu mahkeme kararının Genel Kurul'da okunup milletveliiliği otomatik olarak düşmüş oluyor.

3. YOL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği yol ise bu 3. yol olarak gözüküyor.

Anayasa'nın 82 maddesine göre milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görev veya hizmetin sürdürülmesi durumunda önce Meclis Anayasa Karma Komisyonu rapor hazırlıyor. O komisyonda rapor gizli oyla karara bağlanıyor.

İyi Partili Lütfü Türkkan şehit yakınına küfretti VİDEO